Самарские активисты отправили гуманитарный конвой в Луганск

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Активисты Народного фронта в Самарской области приняли участие в формировании 7 т гуманитарного груза: сотрудники судоходных и судоремонтных предприятий совместно с жителями Куйбышевского района Самары подготовили 600 продуктовых наборов.

Эксперт Народного фронта в Самарской области, генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Сергей Фофанов уже сопровождал конвой для жителей Луганской народной республики.

Вместе с продуктовыми наборами в дорогу отправились походные печи, тактическое снаряжение и «УАЗ-Патриот». Все это передадут бойцам 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Сбор и отправка гуманитарной помощи стали возможны при поддержке и активном участии депутата Государственной Думы Александра Хинштейна.

«Очень важно, когда дети не просто принимают участие в митингах, но и сами участвуют в конкретной работе, например в формировании гуманитарных конвоев. Вот 100 печек было изготовлено нашими студентами колледжа. Каждый из тех, кто эти печки делал в свободное от учебы время, по вечерам, вместо того чтобы отдыхать, развлекаться и гулять по городу, начинает по-другому смотреть на мир, на жизнь, на то, что происходит там, в Донецке и Луганске. Это прививка от беспамятства, самая лучшая школа патриотизма», – подчеркнул Александр Хинштейн, сообщает onf.ru.

Фото: onf.ru