Самарская телебашня озарится праздничной подсветкой в День добровольца (волонтёра)

5 декабря 2025 года филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь Дня добровольца (волонтера), установленного Указом Президента РФ №572 от 27 ноября 2017 года.

На телебашне появится эмблема Общественной палаты Российской Федерации, которая являются ведущим институтом гражданского общества по развитию и поддержке добровольчества, как социального движения страны.

Построение диалога между общественными организациями, гражданами и органами государственной власти имеет высокую социальную значимость, позволяя жителям, через занятие добровольчеством, влиять на будущее нашей Родины.

Подсветка главной телебашни самарского региона будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.

«Желание делать добро является одной из уникальных черт характера россиян. Поздравить наших волонтеров и добровольцев с сияющей высоты главной телебашни Самарской области почетно и приятно. Благодарю за поддержку коллектив филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» и его руководителя Дмитрия Калиновского. Спешите делать добро! С праздником!» – считает член ОПРФ Павел Покровский.