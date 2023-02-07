«Самарская книжная ярмарка»: на выставочных стендах и в деловой программе свою работу представят областные библиотеки

101

9-12 февраля в выставочном центре «Экспо-Волга» состоится событие, которое соберет книгоиздателей России, авторов и читателей. На выставочных стендах и в деловой программе свою работу представят областные библиотеки.

На стенде Самарской областной научной библиотеки будет представлена интерактивная экспозиция «Пространство самарского времени». Это будет своеобразная виртуальная многотомная летопись, посвященная самарскому книгоизданию из века XIX в век XXI.

9 февраля в 15:00 состоится лекция «Значимые события Самарского края» от главного библиографа краеведческого отдела научной библиотеки, автора более 30 книг, сборников и справочников по истории Самары и губернии Александра Завального, а 10 февраля в 15:00 всех желающих приглашают на интерактивную лекцию «Изобретательство: просто о сложном».

В программе Самарской областной библиотеки для молодежи несколько интересный проектов, который можно посетить на выставке: «Книжный сомелье» — «дегустация» книг для молодежи, с Сергеем Маркеловым, актером Самарского академического театра драмы им. М. Горького; перформанс «Портрет писателя» — создание портрета в режиме реального времени, и арт-лекция «Писатель глазами художников» – о секретах и фактах визуализации образов писателей в живописи и графике.

Круглый стол на тему «Современная детская литература: новые формы, новые идеи, новые имена» для сотрудников библиотек, родителей, представителей издательств и книготорговых организаций проведут специалисты Самарской областной детской библиотеки. Он пройдет 9 февраля в 10:00.

На круглом столе состоится обмен мнениями о современной детской литературе для детей разного возраста, о новых именах российских писателей, о качестве изданий и репертуаре книг.

11 февраля в 17:00 в детской зоне мастер-классов на первом этаже пройдет литературно-творческая мастерская для дошкольников и детей до 10 лет «Я все смогу» по книге Питера Рейнольдс «Точка». Во время мастерской пройдут чтение книги и мастер-класс в арт-терапевтической технике. Дети и родители получат возможность творческого самовыражения – начать со своей «точки» и попробовать воплотить в жизнь самые креативные задумки и творческие проекты.

Кроме того, свою экспозицию на выставке представит Самарский Государственный институт культуры, учреждения дополнительного и дошкольного образования (МБУ ДО ЦВР «Поиск», МБУ ДО ЦДО «Экология детства»), музей Эльдара Рязанова, модельная библиотека народов Поволжья.

В рамках Самарской книжной выставки будут проведены: межрегиональные конференции и семинары для педагогов, студентов и учащихся старших классов; спектакли и концерты для детей; лекции от музеев и библиотек; творческие мастер-классы от педагогов — ремесленников, художников; встречи с авторами, конкурсы чтецов, литературные, выступления творческих коллективов и театральные постановки; кинопоказы, книжные инсталляции.

В выставке примут участие ведущие книжные издательства России, которые представят учебную и методическую литературу для педагогов школ и высших учебных заведений, детскую литературу, литературу нон-фикшн, художественную литературу.

Среди них: издательства Москвы («Просвещение», «Искусство 21 век», «Улитка Коперника», «Этерна», «Гнозис», «Минувшее» и т.д.); Санкт – Петербурга («Аврора», «Альма-Матер», «Эвлорин» и т.д.), Казани («Татарское книжное издательство»), Саратова («Волга», «Кубик»), Самары («Бахрах-М», «Агни», «Издательство Ольги Кузнецовой», Русь»).

Место проведения: ВК «Экспо-Волга» (г.Самара, ул.Мичурина, 23 а), сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО