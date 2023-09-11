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Самарская выставка профессий пройдёт с 20 по 24 сентября на территории Центра труда и отдыха Станкозавод.



На площадке будут воссозданы копии реальных рабочих мест предприятий Самарской области.



Посетители смогут попробовать на себе востребованные профессии, познакомиться с работодателями региона, узнать, как проводится собеседование, и пройти его в тестовом формате, принять участие в мастер-классах по составлению резюме, конкурсах с получением ценных призов.



В работе выставки примут участие крупные региональные работодатели различных сфер деятельности, представители кадровых служб, спикеры и профориентациологи.



Программа мероприятия будет размещена в группе Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.



Место проведения: Самара, ул. Куйбышева, 128/1.

Фото: администрация Самары