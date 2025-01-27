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Самарская транспортная полиция является одной из лучших по итогам работы за 2024 год

27 января 2025 17:24
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В Управлении на транспорте МВД России по ПФО состоялось заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы за 2024 год.

В Управлении на транспорте МВД России по ПФО состоялось заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы за 2024 год.

В работе коллегии принял участие заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-майор полиции Василий Романица.

На мероприятие были приглашены начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов, руководитель Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александр Перепелицын, заместитель начальника-начальник ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области Равиль Белев, заместитель Приволжского транспортного прокурора Алексей Клещев, председатель Общественного совета при УТ МВД России по ПФО Алексей Нестеров, а также в режиме видео-конференц-связи заместитель Южного транспортного прокурора  Игорь Рахматуллин.

Открывая заседание, заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-майор полиции Василий Романица поблагодарил личный состав за работу и отметил, что сотрудники УТ МВД России по ПФО готовы на должном уровне выполнять поставленные задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

Временно исполняющий обязанности начальника УТ МВД России по ПФО полковник полиции Александр Тышлин отметил, что принятые организационные и практические меры, направленные на усиление борьбы с преступностью, способствовали достижению достойных результатов по основным направлениям деятельности.

За 12 месяцев 2024 года в УТ МВД России по ПФО зарегистрировано почти 60 тысяч заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях.

Почти на треть снизилось общее количество зарегистрированных преступлений, вдвое уменьшилось число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. При этом раскрываемость преступлений тяжких и особо тяжких составов возросла почти до 70%. Раскрыто 90 преступлений прошлых лет, восемь из которых совершены в составе организованной группы. Кроме того, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий раскрыто убийство, совершенное в 1989 году.

На объектах обслуживания УТ МВД России по ПФО выявлено 725 преступлений экономической направленности и 351 лицо, их совершившее.

Сотрудниками УТ МВД России по ПФО выявлено 757 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и сильнодействующих веществ, в их числе 22 преступления по фактам их контрабанды. Из незаконного оборота изъято более 400 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

За 2024 год сотрудниками УТ МВД России по ПФО пресечено более 90 тысяч административных правонарушений, в том числе почти 30 тысяч нарушений антиалкогольного законодательства и чуть более пяти тысяч фактов мелкого хулиганства.

Сотрудниками речной полиции пресечено 2842 факта браконьерства, в том числе 491 преступление, предусмотренное статьями 256 и 258.1 УК РФ, а также 2351 административных правонарушения, предусмотренных статьей 8.37 КоАП РФ.

Так, в июле прошедшего года сотрудники Самарского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте пресекли незаконную реализацию речных раков в особо крупном размере.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали жителя Татарстана в районе железнодорожной станции в Волжском районе Самарской области. У злоумышленника обнаружено около 800 килограммов живых речных раков в количестве более 15 тысяч штук. Общая стоимость незаконно добытых биологических ресурсов составила более 1,5 млн рублей. Задержание проводилось при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Самарской области.

Следователем Следственного управления Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Изъятые речные раки выпущены в естественную среду обитания

- Мы стремимся эффективно работать по всем направлениям. Одна из основных наших задач сейчас выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, несанкционированного вмешательства в деятельности объектов транспорта.

Кроме того, среди приоритетных задач - противодействие незаконному обороту оружия и наркотиков, расследование и профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Пристальное внимание мы уделяем выявлению и предотвращению рисков осложнения оперативной обстановки в период подготовки и проведения масштабных массовых и спортивных мероприятий.

Это все крайне непростые задачи, требующие от сотрудников транспортной полиции широкого спектра знаний и опыта, готовности действовать в нестандартных ситуациях. И мы приложим максимум усилий, чтобы сделать свою работу безупречно и оправдать оказанное нам доверие, - подчеркнул полковник полиции Александр Тышлин, подводя итоги работы коллегии.

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности, одним из лучших по итогам работы за 2024 год признано Среденеволжское ЛУ МВД России на транспорте. Оно находится на 2 почетном месте среди 16 линейных подразделений УТ МВД России по ПФО

В рамках визита заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-майор полиции Василий Романица вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды.

 

Фото:   пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

 

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