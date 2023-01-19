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Самарская таможня подвела итоги 2022 года

19 января 2023 11:44
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Самарская таможня подвела итоги 2022 года

17 января Самарская таможня подвела итоги 2022 года.  В расширенном совещании по подведению итогов работы таможни за год принял участие начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов. 

В своем докладе начальник Самарской таможни Владимир Данченков отметил, что, несмотря на введенные в отношении экономики государства санкции и, как результат, нарушение действующих логистических схем поставок товаров, сегодня можно уверенно делать прогнозы на постепенное восстановление объемов внешней торговли. Также отмечено существенное увеличение ввоза в Россию иностранных автомобилей. Показатели по взиманию таможенными постами утилизационного сбора на ввозимые автомобили превысили цифры 2021 года в 18 раз.  

В 5 раз увеличилось количество проверенных мобильными группами таможни машин и товаров. В среднем по 6 машинам в сутки выявлялись те или иные нарушения. По-прежнему большое количество нарушений допускается участниками ВЭД при подаче статистических форм учета в рамках взаимной торговли с государствами-членами ЕЭАС. Количество выдворенных автомобилей в Республику Казахстан увеличилось вдвое, а тоннаж товаров, запрещенных к вывозу из России Указом президента №100 и Постановлением Правительства №521 исчисляется десятками тысяч тонн.

Несмотря на некоторое снижение количества единиц контрафактной продукции, сумма предотвращенного ущерба правообладателей превысила показатели 2021 года и составила почти 2,5 миллиарда рублей. 

Подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров в 2022 году проведено 55 таможенных проверок, в результате которых доначислено почти 830 млн рублей, из которых взыскано 747 млн рублей.

О результатах работы правоохранительных подразделений таможни в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях доложили заместители начальника таможни-начальники служб.

За год вынесено 3 024 постановления о назначении административных наказаний на сумму более 46 млн рублей.

За 2022 год возбуждено 30 уголовных дел. Основная доля уголовных дел приходится на контрабанду наркотических средств и сильнодействующих веществ, а также преступления экономического характера. 

 «По итогам работы в прошедшем году, все установленные таможне показатели выполнены», - резюмировал свое выступление Владимир Данченков.

Начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов отметил, что Самарская таможня входит в десятку наиболее значимых таможен России и нужно соответствовать этому уровню. При этом основной задачей является мобильность и скорость принятия взвешенных решений. Современные реалии требуют от нас постоянного взаимодействия с участниками ВЭД и эффективной, системной работы в режиме 24/7. Начальник Приволжского таможенного управления поблагодарил за работу коллектив Самарской таможни и вручил заслуженные награды.

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