 Самарская таможня передала в дар юннатам СО экспозицию редких кораллов и чучело сиамского крокодила       

Я нашел ошибку
Главные новости:
Автопробег посвящён 60-летию полёта Юрия Гагарина. 
Самару посетит экипаж из журналистов «КП» - участник Всероссийского автопробега «Земные дороги российского космоса»
Деятельность совета будет направлена на выработку решений для создания условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.
Председатель ПСБ возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при комиссии Госдумы РФ
Регион обошел в голосовании Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Омск и Томск.
Самарская область - лауреат первой национальной отраслевой киберпремии «CTF-2020»
Проект биологических очистных сооружений в Сызрани является победителем Всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология».
«Экология»: Дмитрий Азаров проконтролировал качество реконструкции очистных сооружений в Сызрани
Игорь Комаров поблагодарил ушедшего в отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и предложил ему стать помощником полпреда в ПФО.
Игорь Комаров представил врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских
Это масштабная образовательная акция, где каждый сможет проверить уровень своей цифровой грамотности с 9 по 23 апреля.
В Самарской области состоялось открытие Всероссийского проекта «Цифровой диктант»
Губернатор, секретарь реготделения «Единой России» пригласил на четвертьфинал Кубка России по футболу 2300 добровольцев и пообщался с самыми активными из них.
Дмитрий Азаров предложил создать в Самарской области систему поощрений для волонтеров
Дмитрий Азаров дал поручение областному правительству и местным властям помочь учреждению и уберечь его от паводковых вод.
Власти помогли спасти от затопления областной реабилитационный центр для животных
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
0.07
EUR 91.78
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

 Самарская таможня передала в дар юннатам СО экспозицию редких кораллов и чучело сиамского крокодила       

9 апреля 2021 14:11
131
Чучело крокодила было выявлено сотрудниками таможенного поста  Аэропорт Самара при проведении таможенном контроля на авиарейсе «Нячанг-Самара».

В рамках взаимодействия Самарская таможня передала в дар музею Самарского областного детского эколого-биологического центра конфискованное чучело сиамского крокодила и редкий вид коралла. 

Чучело крокодила было выявлено сотрудниками таможенного поста  Аэропорт Самара при проведении таможенном контроля на авиарейсе «Нячанг-Самара». Кораллы же были обнаружены в багаже гражданина, летевшего с отдыха из Тайланда. Разрешительных документов на приобретённые «сувениры» у пассажиров не оказалось.

Изъятые предметы были направлены на экспертизу, которая установила, что данные экземпляры являются видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, а именно чучело сиамского крокодила и кораллов отряда Мадрепоровые. 

Экспонаты, подаренные Самарской таможней зоологическому музею отдела «Зоология и животноводство» Самарского областного детского эколого-биологического центра, позволяют обучающимся детям больше узнать об охраняемых видах животных, рассмотреть и детально изучить их особенности, рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

 

Фото:   пресс-служба Самарской таможни

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Образование
Никита - призёр и победитель российских и международных конкурсов в области инженерии космических систем и обладатель премии Губернатора СО для одарённых детей и молодёжи.
8 апреля 2021  17:22
Воспитанник Космоквантума 16-летний Никита Волков изобрел космическую перчатку 
652
Участники интерактивного урока отправят свои работы на Всероссийскую онлайн-акцию «Мечты о космосе».
8 апреля 2021  15:45
«Волонтёры культуры» СО проводят квизы и мастер-классы по рисованию для школьников
440
Разговор шёл о науке и бизнесе, высоких технологиях и образовании, региональных властях и молодёжной политике.
8 апреля 2021  15:18
Александр Сергеев, Президент РАН, принял участие в онлайн-конференции НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»
664
Весь список
В центре внимания
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
9 апреля 2021  13:10
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
Транспорт
202
Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено
9 апреля 2021  12:59
Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено
Транспорт
171
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
9 апреля 2021  12:52
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
213
Еще 7200 доз вакцины ГамКовидВак поступили в Самарскую область
9 апреля 2021  11:05
Еще 7200 доз вакцины ГамКовидВак поступили в Самарскую область
Здравоохранение
201
Дмитрий Азаров отметил, что крайне важно относиться к обращениям граждан неформально, делать так, чтобы помочь конкретному человеку решить свою проблему.
8 апреля 2021  18:16
Дмитрий Азаров приехал в Центр управления регионом, где  обсудил с сотрудниками работу с обращениями граждан
Политика
629
Весь список