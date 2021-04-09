 Самарская таможня передала в дар юннатам СО экспозицию редких кораллов и чучело сиамского крокодила       

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В рамках взаимодействия Самарская таможня передала в дар музею Самарского областного детского эколого-биологического центра конфискованное чучело сиамского крокодила и редкий вид коралла.

Чучело крокодила было выявлено сотрудниками таможенного поста Аэропорт Самара при проведении таможенном контроля на авиарейсе «Нячанг-Самара». Кораллы же были обнаружены в багаже гражданина, летевшего с отдыха из Тайланда. Разрешительных документов на приобретённые «сувениры» у пассажиров не оказалось.

Изъятые предметы были направлены на экспертизу, которая установила, что данные экземпляры являются видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, а именно чучело сиамского крокодила и кораллов отряда Мадрепоровые.

Экспонаты, подаренные Самарской таможней зоологическому музею отдела «Зоология и животноводство» Самарского областного детского эколого-биологического центра, позволяют обучающимся детям больше узнать об охраняемых видах животных, рассмотреть и детально изучить их особенности, рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни