Самарская таможня на связи с бизнесом

90

В приемной Президента Российской Федерации в Самарской области начальник Самарской таможни Александр Архипов в рамках личного приема граждан встретился с представителями компаний-экспортеров.

Генеральный директор компании - производителя питьевой воды и газированных напитков Виктор Староверов обратился за разъяснениями по вопросам экспорта его товара в Республику Казахстан и дальнейшем выходе на рынки Азии. Начальник таможни проинформировал о порядке нанесения маркировки и применении запретов и ограничений при экспорте напитков в страны ЕАЭС.

Традиционно актуальными для экспортеров остаются вопросы разрешительного порядка вывоза товаров с учетом положений Указа Президента РФ №100. Рассмотрев подробно данные вопросы, начальник Самарской таможни поблагодарил за профессионализм и активную деятельность в области внешней торговли представителя АО «Группа компаний «Электрощит-ТМ Самара»».

«Мы поддерживаем наших экспортеров и готовы оказать всестороннюю поддержку в рамках нашей компетенции. По нескольким вопросам уже дал соответствующие поручения для подготовки разъяснений на поставленные Вами вопросы», - отметил Александр Архипов.