Самарская студенческая весна зажглась: более 100 талантливых исполнителей открыли фестиваль

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1 апреля стартовала череда вузовских концертов в рамках областного фестиваля студенческого творчества «Самарская студенческая весна – 2025» – главного творческого события года для студентов региона. Первыми на сцену вышли более 100 студентов из филиала Самарского государственного технического университета в Сызрани и Самарского государственного медицинского университета, представив зрителям яркие номера в самых разных жанрах – от вокальных и танцевальных выступлений до театральных зарисовок и оригинальных перформансов.

Фестиваль, который в этом году проходит под слоганом «Твой путь начинается здесь», уже более 70 лет объединяет творческую молодёжь региона. В 1992 году именно в Самарской области появилась идея реализации проекта «Российская студенческая весна», который уже в 1993 году получил Всероссийский статус. Особенность этого сезона – масштабное включение тем, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что соответствует концепции Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – Весна Победы».

«Для нас крайне важно, чтобы молодое поколение не только помнило историю, но и осмысляло её через творчество, – отмечает министр молодёжной политики Самарской области Наталья Рогова. – Поэтому в этом году каждый концерт обязательно включает номер, посвящённый подвигу наших предков. Это не просто формальность – это живая связь поколений, которую мы создаём вместе со студентами. А главный посыл регионального этапа – «Твой путь начинается здесь» – подчёркивает, что «Студвесна» для многих становится трамплином в будущее: первые аплодисменты, признание, профессиональные знакомства и уверенность в своих силах».

2 апреля эстафету творчества подхватил филиал Самарского государственного технического университета в Новокуйбышевске, а затем в течение двух недель зрителей ждут выступления студентов 11 ведущих вузов области – от Самары до Тольятти и Кинеля. Уже второй год зрители смогут выбрать своего фаворита – в сообществе ВКонтакте пройдёт голосование за номинацию «Приз зрительских симпатий».

Полное расписание концертов, репортажи с концертов и голосования после каждого концерта доступны в официальной группе фестиваля: https://vk.com/studvesnasamara.

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области