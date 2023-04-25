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Самарская область завершает контрактацию на строительство социальных объектов

25 апреля 2023 13:51
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Самарская область завершает контрактацию на строительство социальных объектов

Вчера первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств региона.

Традиционно совещание началось с вопроса об оперативной обстановке на территории Самарской области. Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что за прошедшую неделю чрезвычайных ситуаций в регионе зарегистрировано не было. По-прежнему на контроле остается паводковая ситуация. С 6 апреля начаты дополнительные сбросы через гидроузел Жигулевской ГЭС, их максимальный объем составлял 25 тысяч м3/с, с 23 апреля режим сбросов выведен на уровень 16 тысяч м3/с. Остаются подтопленными два дачных участка на полуострове Копылово в городском округе Тольятти, эта ситуация полностью прогнозируемая. Уровень воды реки Волга у верхнего бьефа – 52,67 метра по Балтийской системе высот, текущий уровень у города Самара – 30,67 м.

В области сохраняется сухая теплая ветреная погода, в связи с чем за неделю произошло 8 лесных пожаров и 377 возгораний в результате неконтролируемого пала сухой травы. Наибольшее количество пожаров произошло в городском округе Октябрьск, Кинель-Черкасском, Ставропольском, Волжском и Красноярском районах. В соответствии с прогнозом УФГМС, на территории области существенных осадков и изменений погоды не ожидается, дневная температура ожидается в пределах +20-23 градусов. Как сообщил Олег Бойко, в настоящее время на территории 34 муниципалитетов сохраняется четвертый класс пожарной опасности, он будет увеличиваться.

«Сегодня мы можем сказать, что мы прошли второй пик паводка достаточно спокойно. Но сохраняется высокая пожарная опасность.  В этой связи, коллеги, попрошу в первую очередь департамент общественной безопасности, министерство лесного хозяйства контролировать исполнение утвержденных планов противопожарных мероприятий в муниципалитетах. Это завершение создания минерализованных полос, постоянный мониторинг несанкционированных свалок на границах с лесным фондом, работа по восстановлению пожарных гидрантов и многое-многое другое», – поставил задачу Виктор Кудряшов.

Участники совещания обсудили завершению контрактации строительства объектов инфраструктуры и социальной сферы. До конца года планируют ввести в эксплуатацию 24 крупных объекта социальной направленности: это школы, детский сад, поликлиники, спортивные комплексы и театр. Большие задачи область планирует решить в сфере благоустройства, выполнения программ «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

В этом году в семи муниципалитетах будут реализованы большие проекты, победившие в конкурсе по благоустройству в малых городах. В Похвистнево, Жигулевске, Нефтегорске, Новокуйбышевске, Кинеле, Сызрани и Октябрьске появятся новые парки, скверы, бульвары и аллеи. Это рекордное число городов-победителей конкурса за все время его проведения.

Контрактация почти по всем объектам практически завершена, на оперативном совещании обсудили отдельные рабочие вопросы, говорили о тех проектах, где необходимо ускорить процесс и включить «ручной режим».

«Мы завершаем работу по контрактации. И уже с начала июня на оперативных совещаниях так же внимательно будем рассматривать вопрос об освоении средств и динамике реализации проектов. Прошу уделять особое внимание соблюдению графиков строительства», – призвал коллег Виктор Кудряшов.

Традиционно пристальное внимание областной кабинет министров уделяет вопросам цифровизации различных отраслей экономики и социальной сферы. На совещании рассмотрели тему цифровой трансформации работы предприятий обрабатывающих отраслей. Доклад по этому вопросу представил министр промышленности и торговли Андрей Шамин.

Предприятия Самарской области являются активными участниками проекта «Цифровой паспорт промышленного предприятия». Соответствующий сервис представлен на стартовой странице Государственной информационной системы промышленности. Сегодня в ГИСП зарегистрировано 103 крупных и средних предприятия региона обрабатывающих отраслей промышленности, 26 из них получили цифровые паспорта, что составляет 25% и соответствует целевому показателю на 2022 год в рамках Стратегии. Плановое значение Целевого показателя на 2023 год составляет 50%.

В рамках заполнения анкеты Цифрового паспорта, следуя определенному алгоритму оценки цифровой зрелости, в основе которого общие характеристики предприятия, технико-экономические показатели и данные о проектах цифровизации, сервис производит анализ ИТ-архитектуры этого предприятия через призму его бизнес-процессов.

По итогам анализа, предприятие получает предложения по техническим решениям и информацию о доступных мерах господдержки, направленных на повышение уровня цифровизации.

Целевой показатель цифровой зрелости к 2030 году для системообразующих предприятий обрабатывающих отраслей промышленности должен составить не менее 90%. По итогам реализации проекта по формированию цифровых паспортов положительные эффекты получают как предприятия, так и органы власти.

Предприятие, помимо независимой оценки уровня автоматизации бизнес-процессов, может сравнить себя с лидерами отрасли, повысить свой уровень информированности о действующих мерах поддержки и получить конкретные рекомендации по использованию цифровых продуктов и сервисов, а также доступ к лучшим практикам цифровизации.

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