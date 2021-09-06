Самарская область заняла пятое место в ПФО по минимальной доле населения с низким доходом

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По итогам 2020 года в рейтинге регионов по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума Самарская область заняла 5-е место в ПФО.

По данным Росстата, эта доля сегодня составила 12,3%, сократившись по сравнению с предыдущими годами. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания сообщила министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова.

Традиционно Самарская область характеризуется относительно высоким уровнем благосостояния населения в стране. Поддержка тех, кто нуждается в помощи – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

В регионе утверждена региональная программа «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Самарской области». Также проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня доходов граждан, развитие системы социальной помощи нуждающимся, в том числе социальный контракт.

Комплекс мер, принятых в пандемийном 2020 году для сохранения занятости и поддержки заработной платы и включающий, в том числе, льготные кредитные программы и гранты субъектам малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях экономики, обеспечил позитивную динамику темпов роста оплаты труда в регионе. По итогам 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Самарской области достигла 38,7 тыс. рублей, увеличившись с 2012 года в 2 раза.

В целях содействия занятости населения в регионе реализуются меры по снижению уровня безработицы. Так, начиная с 2020 года уже провели более 500 ярмарок вакансий, временно в свободное от учебы время трудоустроено более 12 000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Также временную работу помогли найти более 5500 молодых специалистов со средним профобразованием. Профессиональное обучение прошли свыше 6000 безработных жителей.

В целях повышения доходов населения от предпринимательской деятельности в регионе реализуются нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Производительность труда и поддержка занятости». Увеличение производительности труда в регионе наряду с расширением предпринимательской активности будут напрямую способствовать росту заработной платы.

Сегодня 110 предприятий Самарской области являются участниками реализации мероприятий повышения производительности труда. Кроме того, реализуется комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми. Сейчас в области зарегистрировано более 65 000 плательщиков налога на профессиональный доход.

В 2020 году в Самарском регионе произошел запуск нескольких спецпроектов для самозанятых. Так, в сентябре стартовал проект выдачи бизнес-кейсов – персональный набор услуг общей стоимостью до 25 тыс. рублей, который самозанятые региона получали, оставив заявки на сайте. Всего в проект поступило 1500 заявок, а выдано было 40 кейсов.

Также в 2020 году был реализован проект специального обучения для тех, кто делает первые бизнес-шаги: длительный курс с региональными и федеральными экспертами по темам от регистрации самозанятости до выпуска продукта и услуги, где 200 человек стали слушателями курса.

С 1 июля 2021 года реализуется проект онлайн-витрины на базе сайта mybiz63.ru – где самозанятые смогут опубликовать свои анкеты с информацией о своих проектах; а жители региона смогут познакомиться с проектами ближе и выбрать товары, услуги или партнеров.

На нивелирование снижения доходов жителей региона были направлены и меры социальной поддержи. Помимо федеральных были введены и дополнительные меры на уровне региона.

Продлены с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года меры социальной поддержки без обращения граждан в автоматизированном порядке. Охват составил почти 400 тыс. получателей. Более 27 000 семей с детьми, где родители лишились работы или с 1 апреля 2020 года стояли на учете в службе занятости в качестве безработных, получили единовременно по 5 000 рублей на каждого школьника. Малоимущим семьям в полном объеме компенсировали платеж за ЖКУ за первый, самый непростой, месяц пандемии.

Всего жителям региона предоставляется 124 меры социальной поддержки. В Самарской области их получает 1 миллион человек.

В 2020 году на выплаты было направлено более 26 000 млрд. рублей. В этом – в областном бюджете предусмотрено почти 32 млрд. рублей.

Особое внимание в регионе уделяют поддержке семей с детьми – в прошлом году семьям предоставлялась 31 мера социальной поддержки. Одна из новых - ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В Самарской области такую выплату получают более 90 000 семей, причем выплачивать ее начали на месяц раньше срока.

По поручению Дмитрия Азарова ежемесячную выплату вернули ветеранам труда, эта мера коснулась более 90 000 человек.

Для повышения реальных доходов жителей губернии в регионе реализуется программа помощи малоимущим на основании социального контракта. Этот инструмент призван решать сразу несколько проблем, связанных и с бедностью, и с занятостью, и с выводом людей из трудной жизненной ситуации. Денежную выплату по социальному контракту можно направить на поиск работы, предпринимательскую деятельность, ведение личного подсобного хозяйств, обучение. С помощью соцконтракта справиться с трудностями в регионе смогли уже более 20 000 семей.