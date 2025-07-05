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Самарская область заняла первое место в ПФО и пятое в России по предоставлению жилья детям-сиротам

5 июля 2025 22:37
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Всего в текущем году планируется обеспечить жильем более 1400 ребят. В первом полугодии 2025-го ключи от квартир вручены 233 из них.

Об этом стало известно на совещании с главами муниципальных образований, которое сегодня, 5 июля, провел губернатор Вячеслав Федорищев.

В Самарской области по поручению главы региона усилена работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего в текущем году планируется обеспечить жильем более 1400 ребят. В первом полугодии 2025-го ключи от квартир вручены 233 из них:

- 227 ребят получили квартиры по договорам найма специализированного жилищного фонда;
- 6 человек, достигшие 23 лет, получили социальную выплату и купили жилье самостоятельно.

На конец июня было приобретено более половины от запланированного объема жилья.

В Самаре по договорам долевого участия закуплено 163 квартиры, ключи от которых передадут в 4-м квартале.

В Тольятти приобретено 86 квартир, по еще 25 завершается оформление муниципальных контрактов.

В Сызрани, Жигулевске, Октябрьске и Похвистневе план выполнен на 100 %, и уже оформляются документы для передачи жилья.

Все больше муниципалитетов переходят от закупок к строительству нового жилья специально для детей-сирот. Такая практика развивается в Большеглушицком, Борском, Кинельском, Красноярском, Сергиевском, Ставропольском, Хворостянском, Челно-Вершинском и Шигонском районах. Специалисты Минстроя регулярно выезжают на объекты для контроля качества и сроков.

"Усилить работу по обеспечению жильем детей-сирот поручил в прошлом году, и задача выполняется в полном объеме. Средства в бюджет региона на данные цели заложены серьезные. Уверен, что только так мы сможем обеспечить стартовые возможности для молодых людей, которым, к сожалению, не могут помочь родители", - подчеркнул губернатор.

Источник:  СОВА

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

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