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Самарская область вышла на первое место в ПФО по количеству заявок на конкурс «Лидеры России»

3 мая 2023 11:50
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Самарская область вышла на первое место в ПФО по количеству заявок на конкурс «Лидеры России»

14 мая 2023 года завершится сбор заявок на конкурс «Лидеры России». Все желающие принять участие в конкурсе и повысить свой профессиональный уровень могут уже сейчас пройти регистрацию, заполнить анкету и загрузить короткое видеоинтервью на сайте лидерыроссии.рф

По количеству заявок Самарская область занимается первое место в ПФО и шестое по России. Всего от региона поступило 2335 заявок, причем свыше 800 за минувшую неделю. В числе участников представители бизнеса, служащие, общественные деятели и активная молодёжь.

Наставником конкурсантов является Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В прошлом сезоне регион вошел в пятерку лучших по количеству заявок. А суперфиналисты и победители из Самарской области сегодня активно участвуют в развитии региона.

В нашем регионе конкурс сопровождает Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга». Специалисты проводят для новых участников обучающие ВКС и дают возможность записывать на студии видеовизитки для конкурса. Ближайший медиадень пройдёт 12 мая. Всю информацию можно узнавать в специальном телеграм-чате поддержки - https://t.me/lidery5so.

У каждого жителя нашего региона с управленческим опытом есть шанс побороться за главный приз, получить оценку своих знаний и компетенций и рекомендации по их развитию, а также войти в команду лучших управленцев страны. Участниками могут стать как опытные руководители бизнеса или госсектора, так и новички в управленческой сфере в возрасте до 55 лет и с управленческим или проектным опытом от двух лет.

Одно из важных нововведений в текущем сезоне – после заполнения анкеты и загрузки видеоинтервью все конкурсанты получат обратную связь от экспертов. Это будут рекомендации по дальнейшему развитию, которые помогут выстроить карьеру и стать суперпрофессионалом. А победители получают образовательный грант – 1 000 000 рублей – и возможность в течение года работать с наставниками, в числе которых – ведущие управленцы страны.

Подать заявку можно до 14 мая:

1. Создать личный кабинет на сайте лидерыроссии.рф

2. Пройти регистрацию.

3. Заполнить анкету.

4. Записать и загрузить видеоинтервью.

 

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