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Самарская область выполняет социальные обязательства в полной мере

1 августа 2022 13:50
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Самарская область выполняет социальные обязательства в полной мере

 

В настоящее время на территории области семьям с детьми оказывается свыше 30 мер социальной поддержки, на реализацию которых в 2022 году запланировано около 21 млрд руб. При этом помощь получают семьи с детьми разного возраста: от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 8 до 16 лет.

В селе Алакаевка живет многодетная семья Баженовых. Василий является самозанятым, его супруга Наталья работает бухгалтером в сельской школе, а в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. В семье воспитывается трое детей. Старший сын Илья учится на программиста в Московском государственном технологическом университете «Станкин». Дочка Тоня закончила 4-й класс, а младшая Анечка ходит в детский садик. Супруги признаются, что большая семья - это здорово.  Уделять детям должное внимание и окружать их любовью - непростая задача.

Василий, находясь в поиске работы, был зарегистрирован в центре занятости населения в качестве безработного, но варианты предлагаемых работ по разным причинам не подходили. Имея собственный дом и большой земельный участок, Василий решил заняться личным подсобным хозяйством, которое не только приносило бы удовольствие, но и стало источником дохода. И такое решение было найдено. Он занялся пчеловодством. Опыт уже был - в молодости Василий работал на пасеке. Поэтому оставалось найти средства на реализацию задуманного. В марте 2022 года семья обратилась в комплексный центр социального обслуживания населения за социальным контрактом по направлению «ведение личного подсобного хозяйства». «На эти средства мы купили улья, рамки, медогонку, пчелопакеты и мелкий инвентарь. Соцконтракт был очень даже кстати», – говорит Василий Баженов. В настоящий момент он свое время посвящает пчеловодству. 

Помимо социального контракта, семья Баженовых получает все положенные многодетной семье меры социальной поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным: ежемесячное пособие на двоих детей, ежемесячную выплату на детей от 8 до 17 лет, ежемесячную выплату на третьего ребенка. Региональный семейный капитал, полученный в 2021 году, семья потратила на ремонт автомобиля.

Самарская область выполняет социальные обязательства в полной мере, поддержка семей с детьми – приоритетное направление социальной политики, это подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ольга Нагаева, руководитель отделения по Кинельскому району ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Восточного округа», рассказывает: «Сейчас есть много выплат, которые может оформить многодетная семья. Это ежемесячное детское пособие, это выплата на третьего и последующего ребенка, это коммунальные льготы - ежемесячные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг, это социальные пособия, если семья относится к малообеспеченным, то и компенсация на оплату детского сада. Обращаться нужно в управление социальной защиты по месту жительства».

В первом квартале этого года материальную поддержку семьям, родившим или усыновившим первого, третьего или последующих детей, получили 41,5 тыс. семей, а мерами социальной поддержки в соответствии с региональным законодательством воспользовалось более 18 тыс. семей.

 

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