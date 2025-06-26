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Самарская область встретит Фестиваль бардовской песни
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Самарская область встретит Фестиваль бардовской песни

26 июня 2025 17:49
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Фестиваль станет не только встречей исполнителей и зрителей, но и местом, где создается непередаваемая атмосфера творчества, дружбы и единства.

С 4 по 6 июля 2025 года на территории у Мастрюковских озер Самарской области состоится Всероссийский фестиваль бардовской песни. Это масштабное событие станет настоящим праздником музыки, объединит любителей и мастеров авторской песни со всей страны, позволит погрузиться в атмосферу творчества и открыть для себя новых исполнителей.  0+

Фестиваль направлен на поддержку и дальнейшее развитие уникального явления российской культуры — самодеятельной бардовской песни и поэзии. Главными целями мероприятия являются сохранение лучших образцов этого жанра, выявление и продвижение новых талантливых исполнителей, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

В фестивале примут участие клубы авторской песни, известные исполнители, творческие коллективы, а также представители молодежных советов, профсоюзных организаций и просто любители активного отдыха и туризма. Каждому участнику представится возможность продемонстрировать свои творческие достижения, а также обменяться опытом с единомышленниками. Среди почетных гостей – именитые барды, ставшие кумирами тысяч людей, такие как Александр Мирзаян – вице-президент Ассоциации бардов России, Юрий Лоза – автор всенародно известных песен, исполнители Ромарио, Андрей Козловский и многие другие.

Фестиваль станет не только встречей исполнителей и зрителей, но и местом, где создается непередаваемая атмосфера творчества, дружбы и единства. Погружение в мир бардовской песни будет сопровождаться разнообразной культурной программой, включающей творческие встречи, концерты, поэтические вечера, организованные на различных сценах и площадках. Так, будет организована работа патриотической площадки «ZA НАШУ ПОБЕДУ. 80 ЛЕТ», сцен «Чайхана», «Пилигримы», детско-юношеского проекта, а также отдельной спортивно-туристской программы, академии Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина, инфо- и пресс-центра. Самых смелых и ярких исполнителей ждет возможность стать участниками творческого конкурса и заявить о себе на всю страну. Экспертная комиссия под председательством Александра Мирзаяна выберет самых достойных исполнителей, чьи произведения сможет услышать каждый участник фестиваля на заключительном гала-концерте.

Уже сейчас Правительством Самарской области принято решение об усилении мер безопасности, благодаря которым посещение фестиваля станет более безопасным для всех. Эти меры направлены на защиту здоровья и жизни участников и зрителей, создание комфортной и дружелюбной атмосферы в течение всех событий программы. 

На территории фестиваля установлен экологический сбор, а также будет ограничен пропуск автотранспорта. Эти меры направлены на сохранение природной среды и обеспечение комфортных условий для всех участников мероприятия. 

Для жителей Самарской области будет увеличено количество рейсов электропоездов, а значит у каждого будет шанс в удобное время отправиться на одно из самых значимых культурных мероприятий региона. 

Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Организаторами Фестиваля выступает Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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