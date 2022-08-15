Самарская область впервые принимает участников программы «Здравствуй, Россия!»

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В наш регион прибыли 50 представителей 9 стран в возрасте от 14 до 19 лет.



В условиях тотальной информационной войны одной из наиболее уязвимых групп населения является подрастающее поколение российских соотечественников, проживающих за рубежом. Молодые и неопытные, эти дети и подростки оказываются в эпицентре борьбы за юные умы вдали от исторической Родины. По этой причине одной из главнейших задач на международном направлении становится поддержка российских соотечественников, проживающих за рубежом, укрепление их связи с Российской Федерацией и сохранение принадлежности к русской культуре.



Программа «Здравствуй, Россия!» реализуется при поддержке Россотрудничества и предоставляет подрастающему поколению российских соотечественников (14-19 лет), проживающих за рубежом, возможность побывать в России, изучить её многонациональную культуру, приобщиться к духовным истокам, познакомиться с современной жизнью исторической Родины, получить дополнительные возможности общения на русском языке, наладить контакты со сверстниками и найти новых друзей.



В этом году Самарская область стала частью этой серьёзной работы. Символично, что старт мероприятия пройдёт в усадьбе Алексея Толстого, автора знаменитой сказки о золотом ключике, где участникам программы предстоит начать своё путешествие и найти ключи от самого сердца России – Самарской области.



С 15 по 20 августа молодые соотечественники будут «открывать» наш регион с самых разнообразных сторон: концепция мероприятия – «Самара в 4К» – подобрана таким образом, чтобы показать гостям всю многогранность и дух Самарской области. Каждая буква «К» обозначает определённое слово, которому будет посвящён один из дней программы: «Краеведение», «Космос», «Красоты» и «Культура».



В ходе визита участники программы познакомятся с уникальными памятниками духовной и материальной культуры нашего края, попробуют себя в роли художников, операторов, танцоров и артистов.

Фото: департамент информационной политики СО