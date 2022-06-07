Самарская область вошла в тройку самых активных регионов страны во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства

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Всероссийское голосование за объекты благоустройства в 2023 году началось 15 апреля и завершилось 30 мая. В проекте участвовали жители 1400 муниципальных образований из 84 регионов страны. Голосование проходило на онлайн-платформе с использованием портала Госуслуг и при помощи более 51 тыс. волонтеров. Голосовать могли все жители России старше 14 лет.



В Самарской области свое мнение выразили 409 911 человек (в 2021 году – 366 575), продемонстрировав большую заинтересованность в вопросах благоустройства. И это один из лучших результатов по всей стране.



«Регионы, в которых граждане голосовали наиболее активно: Оренбургская, Самарская, Свердловская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский край, Республика Калмыкия, Краснодарский край и Республика Тыва, Ненецкий автономный округ», – отметил 6 июня на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.



Сегодня, 7 июня, на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов Всероссийского онлайн голосования, вновь звучала наша губерния. Самарская область вошла в десятку регионов, которые дали 50% голосов по всей стране. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов. Он также отметил города Самару, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Саратов, как муниципалитеты, которые активно работали с населением и сумели привлечь наибольшее количество граждан.



Особые слова благодарности все участники пресс-конференции во главе с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Алексеем Ересько выразили волонтерам. Алексей Васильевич отметил, что самыми активными стали волонтеры из Ингушетии, Калмыкии, Челябинской и Самарской областей, республик Тыва и Северная Осетия.



В Самарской области гражданам активно помогали голосовать на местах 3280 волонтеров. На голосование было вынесено 106 общественных территорий в 10 городах губернии: Самаре, Тольятти, Отрадном, Кинеле, Новокуйбышевске, Сызрани, Октябрьске, Жигулевске, Чапаевске, Похвистнево и Безенчукском районе.