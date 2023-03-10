Самарская область вошла в топ регионов-победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив

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Сегодня Координационный комитет подвел итоги конкурса 2023 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Всего грантовую поддержку получит 881 творческий проект из 83 регионов страны, их реализация предусмотрена во всех субъектах РФ.

Самарская область вошла в топ 10 регионов, чьи культурные инициативы были поддержаны. Грантовую поддержку получит 21 творческий проект на общую сумму 77 миллионов рублей. По объёму выделенных средств регион вошел в тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга.

Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров поздравил победителей конкурса. «Спасибо Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку проектов Самарской области. Надеюсь, все они успешно состоятся на благо жителей региона, потому что в них есть креатив, идеи радости и счастья, возможность для самореализации», — отметил глава региона.

В Год педагога и наставника тематическое направление «Образовательные и наставнические проекты» в первом конкурсе 2023 года занимает лидирующую позицию, поддержано 199 инициатив. Среди них — образовательный проект «Машина времени: Прошлый век», который будет реализован в Тольятти и проект «Зодчий» детской школы искусств «Радуга» г. Самара.

Большое внимание в заявках уделено вовлечению жителей новых территорий в общее историко-культурное пространство страны, проведению мероприятий в новых регионах. По итогам первого конкурса 2023 года будут поддержаны 125 проектов, прямо или косвенно связанные с освобожденными территориями. Среди них конкурс «Откровения Донбасса», который будет проводится в Безенчукском районе. Помимо ознакомления населения с реальным положением дел на Донбассе, проект несет важную функцию по популяризации и развитию особого современного театрального жанра – вербатим, это спектакли, которые полностью состоят из реальных монологов или диалогов участников или свидетелей каких-либо событий, перепроизносимых актёрами.

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив запланировано продолжение сразу двух фестивалей в Самарской области – фестиваля уличного искусства «Пластилиновый дождь» и фестиваля САМ.ФЕСТ.

Фестиваль САМ.ФЕСТ состоится в городе Самара во второй раз. Его участниками станут музыканты-авторы со всей России. В числе гостей фестиваля будут жители Самарской области, а также туристы из других регионов России. Онлайн-трансляция и интернет-портал фестиваля предполагают всемирный охват аудитории. По замыслу организаторов фестиваль меняет представление публики об авторском творчестве, формируя мощную цифровую платформу для его продвижения и предлагает неограниченное жанровое разнообразие авторской песни, включив в программу как молодых авторов, так и опытных музыкантов, став событием для максимально широкой социо-активной аудитории от 15 до 65 лет.