Самарская область вошла в топ-5 регионов по количеству резюме с упоминанием The Beatles

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16 января отмечается Всемирный день The Beatles (World Beatles Day). Эксперты hh.ru, проанализировали базу резюме и выяснили, как часто соискатели пишут о любви к ливерпульской четверке.

Всего на hh.ru нашлось более тысячи резюме с упоминанием известной группы (названия и/или имен участников) – чаще всего это соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области. Также в пятерке оказались Московская и Свердловская области. Среди профессиональной принадлежности лидируют «Искусство, масс-медиа», «Маркетинг, реклама, PR» и «Продажи». Женщины о любви к The Beatles в резюме пишут немного чаще мужчин – 51%.

«Стоит отметить, что упоминание The Beatles в резюме не всегда связано с музыкальными пристрастиями соискателя, иногда это напрямую связано с профессиональной деятельностью – например, с организацией мероприятий или подготовкой текстов. Некоторые соискатели в резюме сообщают, что хотели бы работать с единомышленниками, например, один мужчина в разделе о себе написал: «Ищу работу в понимающем коллективе: The Beatles; Deep Purple; Pink Floyd», – отмечает Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

В свою очередь, в вакансиях упоминания ливерпульской четверки встречаются крайне редко – обычно это связано с особенностями работы, а не с требованиями к кандидату.