Самарская область вошла в топ-3 рейтинга по развитию спорта

Самарская область включена в топ-3 рейтинга эффективности развития сферы физкультуры и спорта в субъектах РФ. Это было объявлено в ходе заседания правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», которое состоялось в Москве под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Как отметил вице-премьер, на оперативных совещаниях у Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина регулярно рассматривается мониторинг реализации госпрограмм. «На сегодняшний день уровень исполнения госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» составляет более 99%. В ней консолидированы все источники, включая региональные, федеральные бюджеты и частные инвестиции. Отмечу, это инвестиции в здоровье нашей страны», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер сообщил, что для оценки эффективности деятельности руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере физкультуры и спорта Минспортом готовится соответствующий рейтинг. По итогам 2024 года в топ-3 вошла Самарская область.

«Это высокая оценка нашей общей работы – Правительства области, муниципалитетов, спортивных федераций и всех, кто любит спорт. Топ-3 – прямое доказательство того, что мы движемся в правильном направлении, – считает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе заседания комиссии доложил, что в 71 регионе фиксируется устойчивый рост расходов на массовый спорт, включая закупку оборудования, содержание объектов, проведение мероприятий и оплату труда специалистов.

«Эти направления дают видимый результат, в то время как капитальное строительство и ремонт – эффект более отложенный, но стратегически важный», – сказал Михаил Дегтярев.

«Мы строим и ремонтируем спортивные объекты, закупаем оборудование, проводим массовые мероприятия. Отдельная наша гордость – областная программа «Мастер спорта», которая позволила существенно нарастить поддержку тех, кто посвятил себя спорту, – подчеркнул руководитель Самарской области. – Мы и дальше будем активно работать как над развитием массового спорта, так и над стратегически важными проектами капитального строительства».

Напомним, что с 5 по 7 ноября Самарская область примет международный форум «Россия – спортивная держава».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области