Самарская область вошла в топ-20 по итогам VIII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

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Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвела итоги VIII сезона. Самарская область вошла в топ-20 регионов по числу дипломантов. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

В этом сезоне олимпиада объединила 185 610 студентов из 89 регионов России, которые соревновались по 71 направлению. В Самарской области молодые люди получили 28 дипломов «Я – профессионал».

«Высокая активность студентов региона и их выдающиеся результаты в олимпиаде «Я – профессионал» демонстрируют, что здесь формируются кадры для будущего России. Студенты Самарской области в этом сезоне проявили себя в таких направлениях, как «Государственное и муниципальное управление», «Дизайн», «Классный руководитель», «Освоение космоса» и других. Мы гордимся достижениями студентов Самарской области и уверены, что их успехи станут примером для других регионов», – сказал генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Дипломанты олимпиады смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.

«Высокие результаты участия в олимпиаде «Я – профессионал» – показатель того, что в университетах Самарской области готовят конкурентоспособные кадры. Год от года студенты демонстрируют все более высокий уровень подготовки. В VIII сезоне участники получили 28 дипломов олимпиады «Я – профессионал», а лучшие результаты продемонстрировали обучающиеся Самарского государственного технического университета, Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Самарского государственного экономического университета», – поделилась руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»