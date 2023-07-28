Самарская область вошла в топ-15 регионов России по количеству вакансий PR-специалистов

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28 июля специалисты по связям с общественностью отмечают свой профессиональный праздник. Аналитики hh.ru выяснили, насколько популярны вакансии пиарщиков в России и какие зарплаты на данный момент им предлагают.

В России наблюдается положительная динамика по росту вакансий для PR-специалистов – за первые семь месяцев 2023 года их количество выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Ситуация на рынке труда похожа на ту, что наблюдалась в 2021 году, именно тогда впервые сильно проявился дефицит кадров.

В топ-5 регионов, где чаще всего требуются пиарщики, входят Москва (44% всех вакансий), Санкт-Петербург (13%), Свердловская область, Татарстан и Краснодарский край (по 3%). Самарская область находится на 11 месте. В июне в целом по стране было размещено более 37 тысяч вакансий для профессионалов в сфере рекламы, маркетинга и PR.