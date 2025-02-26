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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по привлечению средств под «зонтичные» поручительства

26 февраля 2025 18:02
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Всего с 2021 года механизм «зонтичных» поручительств помог малому и среднему бизнесу Самарской области привлечь финансирование на общую сумму более 19 млрд рублей.

Самарская область вошла в первую десятку субъектов России по привлечению кредитов под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. В 2024 году благодаря этому механизму предприниматели привлекли 10,1 млрд рублей. Всего с 2021 года механизм «зонтичных» поручительств помог малому и среднему бизнесу Самарской области привлечь финансирование на общую сумму более 19 млрд рублей.

«Мы реализуем в регионе свои льготные финансовые продукты, которые по минимальным на сегодня ставкам помогают бизнесу воплощать в жизнь свои планы развития. Это микрозаймы и поручительства Гарантийного фонда. Также помогаем предпринимателям привлекать федеральные инструменты поддержки, оператором которых, в том числе, выступает Корпорация МСП», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Гарантийный фонд в 2024 году предоставил предпринимателям 333 микрозайма и 87 поручительств. Это позволило бизнесу привлечь на свои проекты 2,3 млрд рублей. По решению губернатора Вячеслава Федорищева ГФСО докапитализирован на 240 млн рублей.

«Зонтичный» механизм поручительств предполагает предоставление банкам-партнерам лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства покрывают до 50% банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.

Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.

В целом по стране бизнес получил в кредит 470 млрд рублей при помощи «зонтичных» поручительств, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Финансовую поддержку по этому механизму получили более 38 тыс. предпринимателей. «Мы видим, что поддержку получают компании из приоритетных отраслей. Обеспечение доступа к кредитованию для них — стратегическая задача, так как это влияет не только на развитие сектора МСП, но и российской экономики в целом», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

С информацией о действующих инструментах поддержки субъектов МСП можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru. Получить консультацию предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» или обратившись по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

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