Самарская область вошла в топ-10 по количеству зарегистрированных литературных клубов в России

В рамках масштабного федерального проекта «Чтецкие программы», который реализуется по поручению Президента России Российским обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ, по всей стране начинают открываться школьные литературные клубы. Первые из них уже зарегистрировались и в ближайшее время проведут мероприятия.



Самарская область вошла в топ-10 регионов в стране по количеству зарегистрированных литературных клубов, заняв 6 место. Заявки уже подали почти два десятка школ Самары, Отрадного, Тольятти, Жигулевска, Кинельского, Кинель-Черкасского, Волжского, Красноярского, Богатовского районов.



«Для нас важно, чтобы подрастающее поколение развивалось всесторонне. На уроках и в рамках дополнительного образования ребята постигают научно-техническое творчество, активно проявляют себя в спорте. Для культурного развития обучающихся в школах региона работают школьные театры, музеи. Федеральный проект «Чтецкие программы» – еще одна возможность для детей узнать больше о родной культуре и художественной речи», – отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.



Напомним, что этот проект был инициирован после заседания Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, где Глава государства предложил возродить практику чтецких программ. Как отметила председатель этого Совета Елена Ямпольская, «отрадно, что традиция чтецких программ для школьников начала возрождаться, причем живо, заинтересованно и неформально».



Инициатива, рассчитанная на предстоящий учебный год, поможет молодежи заново открыть для себя мир художественной литературы через живое чтение и дискуссии. Учащихся всех возрастов ждет насыщенная программа: классическая работа с текстом, интерактивные лекции, викторины, самостоятельное творчество и кинолекции. Встречи в клубах украсят выступления известных артистов, писателей и литературоведов, таких как Сергей Безруков, Дмитрий Харатьян, Захар Прилепин и Егор Бероев.

Также напомним, что в августе Российское общество «Знание» совместно с Минпросвещения России открыло приём заявок на Всероссийский конкурс «Самая читающая школа России» и Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Конкурсы запущены по поручению Президента РФ Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Подача заявок осуществляется на сайтах проектов до 5 октября.

Фото: департамент информационной политики Самарской области