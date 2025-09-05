Самарская область вошла в топ-10 по количеству зарегистрированных литературных клубов в России

Я нашел ошибку
Главные новости:
На собрании обсудили планы театра на 175-ый сезон.
Сегодня состоялось собрание коллектива Самарского театра драмы 
Основными целями рабочего визита стали анализ текущего состояния объектов капитального ремонта и изучение потребностей в ремонте учреждений культуры.
Состоялся рабочий визит министра культуры СО Ирины Калягиной в Чапаевск
В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп.
Капитально отремонтированы офисы врачей общей практики в двух селах Сергиевского района
В Тольятти на СТК имени Степанова состоялся третий финал личного чемпионата России 2025 года по мотогонкам на гаревой дорожке.
Тольяттинец Виктор Кулаков стал серебряным призером этапа личного чемпионата России по спидвею
Основные мероприятия кинофестиваля, включая церемонии открытия и закрытия, показы фильмов и творческие встречи, пройдут в ЦРК «Художественный».
Более 70 фильмов объединит XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли» в Самаре
Мероприятие призвано поддержать институт семьи и национальные традиции, укрепить традиционные семейные ценности, а также сблизить поколения и продемонстрировать культурное единство народов региона.
В День дружбы народов Самарской области, пройдет «Фестиваль национальных свадеб»
Которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.
В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов
Конкурсная программа включает четыре основных трека («Исполнительное искусство», «Арт-индустрии», «Кинопроизводство», «Цифровые индустрии») со множеством номинаций для реализации творческих амбиций.
Всероссийский фестиваль «АРТиКУЛ»: Самарский регион вновь стал творческой площадкой для российской молодежи
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.3
0.45
EUR 94.78
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область вошла в топ-10 по количеству зарегистрированных литературных клубов в России

5 сентября 2025 16:44
126
Заявки уже подали почти два десятка школ Самары, Отрадного, Тольятти, Жигулевска, Кинельского, Кинель-Черкасского, Волжского, Красноярского, Богатовского районов.

В рамках масштабного федерального проекта «Чтецкие программы», который реализуется по поручению Президента России Российским обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ, по всей стране начинают открываться школьные литературные клубы. Первые из них уже зарегистрировались и в ближайшее время проведут мероприятия.

Самарская область вошла в топ-10 регионов в стране по количеству зарегистрированных литературных клубов, заняв 6 место. Заявки уже подали почти два десятка школ Самары, Отрадного, Тольятти, Жигулевска, Кинельского, Кинель-Черкасского, Волжского, Красноярского, Богатовского районов.

«Для нас важно, чтобы подрастающее поколение развивалось всесторонне. На уроках и в рамках дополнительного образования ребята постигают научно-техническое творчество, активно проявляют себя в спорте. Для культурного развития обучающихся в школах региона работают школьные театры, музеи. Федеральный проект «Чтецкие программы» – еще одна возможность для детей узнать больше о родной культуре и художественной речи», – отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Напомним, что этот проект был инициирован после заседания Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, где Глава государства предложил возродить практику чтецких программ. Как отметила председатель этого Совета Елена Ямпольская, «отрадно, что традиция чтецких программ для школьников начала возрождаться, причем живо, заинтересованно и неформально».

Инициатива, рассчитанная на предстоящий учебный год, поможет молодежи заново открыть для себя мир художественной литературы через живое чтение и дискуссии. Учащихся всех возрастов ждет насыщенная программа: классическая работа с текстом, интерактивные лекции, викторины, самостоятельное творчество и кинолекции. Встречи в клубах украсят выступления известных артистов, писателей и литературоведов, таких как Сергей Безруков, Дмитрий Харатьян, Захар Прилепин и Егор Бероев.

Также напомним, что в августе Российское общество «Знание» совместно с Минпросвещения России открыло приём заявок на Всероссийский конкурс «Самая читающая школа России» и Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Конкурсы запущены по поручению Президента РФ Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Подача заявок осуществляется на сайтах проектов до 5 октября.

 

Фото:  департамент информационной политики Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На собрании обсудили планы театра на 175-ый сезон.
05 сентября 2025, 18:05
Сегодня состоялось собрание коллектива Самарского театра драмы 
На собрании обсудили планы театра на 175-ый сезон.     Культура
5
Основные мероприятия кинофестиваля, включая церемонии открытия и закрытия, показы фильмов и творческие встречи, пройдут в ЦРК «Художественный».
05 сентября 2025, 17:34
Более 70 фильмов объединит XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли» в Самаре
Основные мероприятия кинофестиваля, включая церемонии открытия и закрытия, показы фильмов и творческие встречи, пройдут в ЦРК «Художественный». Культура
91
Всего же в 2025 году в Самаре планируется отремонтировать 67 исторических зданий. 
05 сентября 2025, 16:59
В Самаре завершен капремонт 16 исторических зданий
Всего же в 2025 году в Самаре планируется отремонтировать 67 исторических зданий.  Благоустройство
104
В центре внимания
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
192
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
408
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
306
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
545
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
613
Весь список