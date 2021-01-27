Самарская область вошла в шорт-лист регионов-участников блог-тура «Россия – страна возможностей»

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Пользователи социальных сетей выбрали шорт-лист регионов, в которые могут отправиться самые успешные участники проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и блогеры-миллионники. Победители будут объявлены уже в конце февраля.

Блог-тур «Россия – страна возможностей» станет финальным этапом проекта «ТопБЛОГ». Он пройдет летом 2021 года.

«В шорт-лист участников блог-тура вошли 15 российских регионов. 25 февраля экспертный совет выберет из них 5 абсолютных победителей. Именно о них начинающие и действующие блогеры снимут фильмы, расскажут о традициях, людях, природе и истории этих территорий», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Первый этап конкурса для регионов – народное голосование – проходило в официальном сообществе президентской платформы «Россия – страна возможностей» ВКонтакте. Чтобы у территорий были равные шансы на победу, оно проводилось в трех номинациях, в зависимости от численности населения.

Самарская область набрала более 14 тысяч голосов и оказалась на пятом месте в номинации «Субъекты РФ с численностью населения от 1 млн и выше». За победу в ней боролись 52 региона. Помимо Самары в шорт-лист этой категории вошли Пермский край, Челябинская область, Курская область и Красноярский край.

До 15 февраля претендентам на победу необходимо заполнить заявку, подтверждающую их намерение участвовать в дальнейшей борьбе. Это могут сделать представители региональных и муниципальных властей, крупные организации, предприятия регионального и федерального значения.

Абсолютные победители будут объявлены 25 февраля после заседания экспертного совета, в который входят блогеры, представители министерств-партнеров «ТопБЛОГ», финалисты конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и другие.

Напомним, «ТопБЛОГ» – проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Самые активные «топблогеры» смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, получат статус амбассадора бренда, создадут профессиональное портфолио.

Регистрация на участие в «ТопБЛОГ» проходит до 5 февраля 2021 года на официальном сайте, передает пресс-служба облправительства.