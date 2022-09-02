Самарская область вошла в пятерку регионов России по уровню инновационной активности организаций

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Соответствующий рейтинг субъектов страны опубликовала Федеральная служба государственной статистики. По итогам 2021 года уровень инновационной активности организаций Самарской области в 2021 году составил 18,2%. Это в полтора раза выше, чем среднероссийский показатель.

Самарская область является членом Ассоциации инновационных регионов России и сегодня по уровню инновационной активности организаций занимает 5 строчку среди субъектов РФ. Еще три года назад регион занимал лишь 49 позицию.

Столь динамичный рост стал возможен, благодаря системной работе областного Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым и за счет условий, созданных в регионе для развития инновационной деятельности как на малых, так и на крупных предприятиях.

«Ставка на инновации – это перспективный сценарий развития региона. Именно поэтому мы активно поддерживаем инновационные проекты и разработки, используя многочисленные формы государственной поддержки: предоставление субсидий, вхождение в уставный капитал, софинансирование проектов совместно с федеральными институтами развития, консультационная и организационная поддержка», – пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Центром инновационного развития региона является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», который оказывает всестороннюю экспертную поддержку резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда «Сколково». Также на базе технопарка в целях привлечения средств федерального бюджета на реализацию инновационных проектов Самарской области организовано представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

На протяжении последних четырех лет «Жигулевская долина» входит в число лучших технопарков страны согласно Национальному рейтингу технопарков России. Сегодня на площадке технопарка размещено более 270 компаний, которые являются ключевой движущей силой инновационного развития региона.

Большую роль в повышении инновационной активности организаций Самарской области сыграла работа команды Губернатора по вовлечению предприятий в инновационную жизнь региона.

В 2020 году впервые в стране был запущен акселератор «Школа чемпионов» – онлайн-программа для владельцев и руководителей крупного и среднего бизнеса Самарской области, которую провела команда StartupSamara. Представители региональных предприятий и организаций познакомились с инструментами цифровой трансформации для дальнейшего внедрения в бизнес-процессы своей компании, научились мотивировать сотрудников создавать новые инновационные продукты и искать точки роста вне корпоративной системы.

В «Школе чемпионов – 2020» приняли участие 275 представителей из

27 региональных компаний. «За два года нам удалось усилить содержательную часть «Школы чемпионов» и в этом году мы планируем повторить практику по уже обновленной программе. Уверен, что к данной работе подключится еще большее количество предприятий и организаций региона, – поделился планами Дмитрий Богданов. – Наше министерство продолжит дальнейшую совместную работу с организациями инновационной инфраструктуры по развитию инновационной деятельности в регионе».

Фото: пресс-служба правительства СО