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Самарская область вошла в десятку самых научно-технологически развитых регионов России

8 января 2025 12:56
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Самарская область вошла в десятку самых научно-технологически развитых регионов России

 

Состояние научной отрасли в Самарской области оценили на федеральном уровне. В Правительстве РФ подвели итоги научно-технологического развития субъектов в 2024 году, пишет 63.ру.

Рейтинг регионов презентовали на заседании комиссии под председательством зампреда Правительства Дмитрия Чернышенко. Об итогах сообщил самарский госпортал поддержки бизнеса mybiz63:

— Самарская область вошла в число лучших, заняв 10 место. В топ также вошли Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Московская область, Республика Башкортостан и Свердловская область.

Регионы оценивали по 43 критериям. Они отражают включенность региональной власти в научно-технологическое развитие, уровень созданных условий для привлечения наукоемкого бизнеса в регион и уровень условий для самих исследователей.

— Вузовская наука должна быть прикладной, разработки должны идти в реальный сектор экономики. Совместно с ректором медуниверситета и при поддержке Министерства науки и высшего образования продвигаем проект создания научно-производственного объединения. Индустриальным партнером выступит Ростех, — рассказал вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Толчком к развитию науки и технологий в региона должно стать открытие межвузовского кампуса. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Теги: В центре внимания

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