Самарская область вошла в число регионов-лидеров по числу заявок на конкурс «Создай Наше»

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Региональные производители подали уже более 70 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Создай Наше», благодаря чему Самарская область вошла в число самых активных субъектов страны.

Создавать условия для молодых и начинающих предпринимателей в Самарской области - задача, которую обозначил губернатор Вячеслав Федорищев. В регионе действует широкий спектр мер господдержки: образовательные, финансовые, грантовые инструменты, услуги по продвижению и многое другое.

«Мы всесторонне поддерживаем активных и амбициозных молодых людей, которые уже успешно развивают свои проекты или только готовятся стартовать в предпринимательстве. Самарским ребятам есть, что презентовать на уровне страны: это проекты в сфере креативных индустрий, производства, общепита, индустрии туризма и многих других отраслей. Желаем участникам конкурса «Создай Наше» удачи и высоких экспертных оценок», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Заявку для участия в конкурсе «Создай Наше» можно подать на Цифровой платформе МСП.РФ до 15.00 3 марта. К отбору приглашаются начинающие предприниматели от 14 до 28 лет. В этом году открыто два направления — «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до трех лет».

Каждый участник сможет пройти обучение по основам предпринимательской деятельности, а затем разработать проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса.

По итогам конкурса эксперты определят 30 победителей, которые получат по 1 млн рублей и право на участие в специальной акселерационной программе от Корпорации МСП. Имена победителей будут названы 26 мая во время торжественной церемонии награждения.

«В этом году в финале конкурса, помимо денежного вознаграждения в 1 млн рублей, будут предусмотрены специальные номинации от крупнейших компаний страны, в рамках которых ребята смогут получить возможности акселерации на их базе своих проектов», – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай Наше» - совместный проект Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». Проект направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны. Впервые конкурс проводился в 2024 году.

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса предусмотрено национальным проектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Получить консультацию по участию в конкурсе можно в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области