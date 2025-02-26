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Самарская область вошла в число регионов-лидеров по числу заявок на конкурс «Создай Наше»

26 февраля 2025 15:33
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Региональные производители подали уже более 70 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Создай Наше».

Региональные производители подали уже более 70 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Создай Наше», благодаря чему Самарская область вошла в число самых активных субъектов страны.

Создавать условия для молодых и начинающих предпринимателей в Самарской области - задача, которую обозначил губернатор Вячеслав Федорищев. В регионе действует широкий спектр мер господдержки: образовательные, финансовые, грантовые инструменты, услуги по продвижению и многое другое.

«Мы всесторонне поддерживаем активных и амбициозных молодых людей, которые уже успешно развивают свои проекты или только готовятся стартовать в предпринимательстве. Самарским ребятам есть, что презентовать на уровне страны: это проекты в сфере креативных индустрий, производства, общепита, индустрии туризма и многих других отраслей. Желаем участникам конкурса «Создай Наше» удачи и высоких экспертных оценок», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Заявку для участия в конкурсе «Создай Наше» можно подать на Цифровой платформе МСП.РФ до 15.00 3 марта. К отбору приглашаются начинающие предприниматели от 14 до 28 лет. В этом году открыто два направления — «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до трех лет».

Каждый участник сможет пройти обучение по основам предпринимательской деятельности, а затем разработать проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса.

По итогам конкурса эксперты определят 30 победителей, которые получат по 1 млн рублей и право на участие в специальной акселерационной программе от Корпорации МСП. Имена победителей будут названы 26 мая во время торжественной церемонии награждения.

«В этом году в финале конкурса, помимо денежного вознаграждения в 1 млн рублей, будут предусмотрены специальные номинации от крупнейших компаний страны, в рамках которых ребята смогут получить возможности акселерации на их базе своих проектов», – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай Наше» - совместный проект Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». Проект направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны. Впервые конкурс проводился в 2024 году.

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса предусмотрено национальным проектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Получить консультацию по участию в конкурсе можно в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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