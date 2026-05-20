Самарская область вошла в число лидеров по количеству финалистов V Премии «Молодой промышленник года»

Самарская область подтвердила лидерство в промышленном секторе: сразу 17 представителей региона вошли в число финалистов V Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Итоги отборочного тура были подведены 19 мая 2026 года на встрече Клуба молодых промышленников и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В юбилейном сезоне премии Самарская область стала вторым регионом в стране по количеству поданных заявок и разделила с Москвой первую позицию по числу финалистов, включённых в топ-200. Эксперты особо отметили высокое качество проектов самарских участников, их ориентированность на внедрение передовых технологий и формирование эффективных цепочек добавленной стоимости.

«Результат Самарской области — свидетельство того, что региональная промышленная политика и поддержка инновационных проектов дают реальные плоды. Молодые промышленные лидеры Самарской области уже сегодня работают на перспективу и усиливают экономический потенциал региона», говорит врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В финальный список вошли руководители предприятий, реализующие прорывные решения и развивающие современные производства. Всего в борьбе за победу приняли участие представители 65 субъектов Российской Федерации, подав рекордное количество заявок — 995.

Имена победителей определит профессиональное жюри. Церемония награждения лучших молодых промышленников страны состоится в июле 2026 года в Екатеринбурге на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Государственного Совета Российской Федерации по промышленности, уделяет приоритетное внимание поддержке молодых кадров. Ранее глава региона отмечал, что в области на системной основе реализуются дополнительные меры поддержки оборонно-промышленного комплекса, включая программы привлечения и профессионального развития молодых специалистов.