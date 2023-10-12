Самарская область вошла в числе регионов-лидеров по эффективности МФЦ

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На VII Всероссийском форуме многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг Минэкономразвития России представило рейтинг эффективности работы многофункциональных центров «Мои документы» за II квартал 2023 года.

Самарская область вошла в группу высокого уровня эффективности деятельности МФЦ среди субъектов Российской Федерации. Мониторинговые мероприятия осуществлялись в 85 субъектах по нескольким группам показателей для оценки развития, информативности консультационных сервисов (колл-центр, сайт), клиентоцентричности (в том числе доступность и качество предварительной записи), технологичности и эффективности менеджмента многофункциональных центров.

В рамках форума также прошло торжественное вручение наград победителям всероссийского фотоконкурса «МФЦ в объективе». Уполномоченный МФЦ Самарской области занял почетное третье место.

В ходе форума МФЦ рассмотрены основные вопросы развития многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг: как развить лучшие качества сотрудника МФЦ, система мониторинга обращений заявителей в секторе пользовательского сопровождения в МФЦ, совершенствование услуг в сфере занятости населения, роль МФЦ в интеграции новых регионов в жизнь страны, о внедрение модели «Дружелюбная организация».

Фото: freepik.com