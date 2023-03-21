Самарская область вновь в числе лидеров конкурса Президентского фонда культурных инициатив

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Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги заявочной кампании второго конкурса 2023 года на предоставление грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. От Самарской области было подано 252 заявки, регион вошел в десятку лидеров по количеству представленных творческих идей.

Прием заявок на конкурс был открыт 1 февраля и завершился 20 марта. Над заявками работали авторы творческих идей и креативные проектные команды. Впервые заявки подали команды из ДНР и ЛНР – от творческих команд из новых регионов России поступило на конкурс 13 проектов.

Проекты на грантовый конкурс подавались в девяти тематических направлениях. Самыми популярными из них среди участников конкурса стали: «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей», «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность», «Я горжусь. Проекты, направленные на освещение ярких и славных страниц отечественной истории, культуры и современности» и «Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий».

Больше всего заявок подано на проведение образовательных и наставнических проектов, включая цифровые технологии. Второе место в рейтинге вновь заняли проекты креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, искусства, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр, создания и развития инфраструктуры креативных индустрий. На третьей позиции по количеству поданных заявок в перечне типов проектов фестивали, премии, форумы в области культуры, искусства. Популярным оказался запрос на поддержку проектов в области культуры и академического (классического) искусства, межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты.

Следующий этап — работа экспертов конкурса, проведение независимой оценки поданных проектов. Каждая заявка будет рассматриваться по десяти установленным критериям несколькими экспертами одновременно.

Напомним, по итогам первого конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году поддержку получил 21 творческий проект Самарской области. Среди победителей конкурса - Фестиваль авторской песни САМ.ФЕСТ, интерактивная выставка «Фронт. Тыл. Победа» в Тольятти и многие другие проекты. По объёму выделенных средств регион вошел в тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга.

Важность отечественной культуры для укрепления российских ценностей, национальной идентичности подчеркивал в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.

«Используя ресурсы Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, Института развития интернета, другие инструменты, государство будет поддерживать все формы творческого поиска – современное и традиционное искусство, реализм и авангард, классику и новаторство. Дело не в жанрах и направлениях. Культура призвана служить добру, красоте, гармонии, размышлять над порой очень сложными, противоречивыми вопросами жизни и главное – не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества», - подчеркнул Глава государства.

Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров отмечал, что культура сегодня несет не только эстетическую, ценностную, воспитательную, но и охранную роль, становясь мощным фактором формирования духовных скреп, связывающих многонациональный народ России.