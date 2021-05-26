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Самарская область в числе лучших регионов страны по организации мероприятий в рамках Года памяти и славы

26 мая 2021 18:06
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2020 год был объявлен в стране Годом памяти и славы. 

В штабе «Волонтеров Победы» прошла церемония награждения победителей и призеров патриотических проектов и акций, воспитанников и представителей военно-патриотических клубов Самарской области за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Военно-патриотические клубы Самарской области уже 3 года подряд становятся лучшими среди регионов Приволжского федерального округа в конкурсе «Лучший военно-патриотический клуб ПФО» общественного проекта «Герои Отечества». 

2020 год был объявлен в стране Годом памяти и славы. 

За активное участие в подготовке и проведении мероприятий Года памяти и славы представителям основных патриотических организаций Самарской области вручили благодарственные письма главы региона, а также исполнительной дирекции Года памяти и славы.  

«На протяжении года все члены Региональной дирекции Года памяти и славы Самарской области показывали себя командой высококвалифицированных специалистов. Ежедневно оставались на связи, оперативно и ответственно подходили к решению поставленных задач, проявляли инициативу и творческий подход. Благодаря слаженной работе в регионе по реализации проектов и акций Самарская область стала одной из самых активных региональных дирекций Года памяти и славы. Выражаю огромную благодарность коллегам за проделанную работу», — поблагодарила организаторов координатор Приволжского и Уральского федеральных округов Исполнительной дирекции Года памяти и славы Юлия Комиссарова. 

В этом году в региональном этапе конкурса «Лучший военно-патриотический клуб» приняли участие более 40 объединений. Дипломы победителям и призерам вручил заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев. Третье место занял военно-патриотический клуб «Звёздный десант» («Самарский дворец детского и юношеского творчества» г.о. Самара»), второе -  военно-патриотический отдел «Щит» г.о.Сызрань и студенческое военно-патриотическое объединение «Сокол СГАУ» Самарского университета. Победителем регионального этапа конкурса стал военно-патриотический клуб «Дельта» средней общеобразовательной школы села Подстепки Ставропольского района.

«Проведение конкурса "Лучший ВПК" стимулирует клубы на качественную работу. Помогает провести анализ собственных достижений. А торжественные церемонии награждений способствуют повышению статуса и популяризации деятельности военно-патриотических объединений», — уверен руководитель военно-патриотического клуба «Дельта» ГБОУ СОШ с.Подстепки Иван Тюрников.

В рамках церемонии были отмечены призеры и победители регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений среди школьников «Без срока давности». На конкурс поступило 93 заявки, из них 9 человек стали призерами, а 3 одержали победу и стали финалистами федерального этапа конкурса. Одним из победителей федерального уровня стала ученица 10 класса МБОУ «Гимназия № 4» г.о. Самара Арина Захарова и преподаватель русского языка и литературы Ирина Баландина.

Кроме того, дипломы и благодарственные письма министерства образования и науки Самарской области получили призеры и победители  регионального этапа всероссийского конкурса сочинений: 

1.    Ученица 8 класса Хорева Дарья и преподаватель русского языка и литературы Руденко Галина;

2.    Ученица 6 класса Витковская Анна и преподаватель русского языка и литературы Ануфриева Татьяна.

3.    Ученица 11 класса Гареева Кристина и преподаватель русского языка и литературы Усталкова Ольга;

4.    Ученик 8 класса Ефименко Артем и преподаватель русского языка и литературы Калютич Елена;

5.    Ученица 10 класса Маляева Ирина и преподаватель русского языка и литературы Бахарева Светлана;

6.    Ученица 5 класса Бодягина Алеся и преподаватель русского языка и литературы Бахарева Светлана.

Теги: в числе лучших регионов страны Год памяти и славы

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