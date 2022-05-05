Самарская область в числе 5 регионов России летом примет военно-исторический лагерь "Страна Героев"

65

Впервые летом 2022 года на территории Самарской области развернется военно-исторический лагерь «Страна Героев». Это проект Российского военно-исторического общества. О том, какие военно-патриотические проекты реализуются в регионе и как будет организована работа в рамках нового проекта - лагеря "Страна Героев", рассказали на пресс-конференции, которая состоялась 5 мая в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства.



Заместитель председателя Правительства Самарской области, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области Александр Фетисов напомнил историю зарождения и развития военно-исторического общества.

"Общество возрождено указом Президента РФ и имеет достаточно высокий статус. Если говорить о Самарской области, то региональное отделение общества существует с 2014 года. Сегодня с полной уверенностью можно говорить о его состоятельности. Область не только присоединяется к реализации федеральных инициатив, но и выступает генератором идей и проектов. Одним из таких проектов является «Парад Памяти», ставший визитной карточкой региона и одним из крупнейших патриотических проектов нашей страны. Это и уникальный проект «Самарское Знамя», который вышел на международный уровень", - отметил зампред областного Правительства.



Одним из крупнейших федеральных проектов, реализуемых в текущем году на территории Самарской области, является военно-исторический лагерь «Страна Героев». Губерния вошла в число 5 регионов страны, получивших почетное право реализации данной программы.



В период летних каникул гостеприимную самарскую землю посетят дети и подростки из разных уголков России.



«Безусловно, опыт проведения подобного рода мероприятий показывает в первую очередь заинтересованность ребят, проживающих в Приволжском федеральном округе, но уже сейчас к нам поступают заявки со всей страны, включая и Дальневосточный федеральный округ. Интерес связан и с созданной современной инфраструктурой объекта, и с интересной развивающей программой, подготовленной совместно с Российским военно-историческим обществом», - отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.



Стать участниками Лагеря могут дети и молодежь в возрасте от 12 до 17 лет включительно, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте странагероев.рф, заполнить заявку, всю необходимую информацию, а также загрузить в портфолио дипломы, грамоты и мотивационное письмо. Заявку могут подать дети, их родители или официальные представители.



Отбор участников будет проводиться на конкурсной основе. Всего участниками четырех смен лагеря станут 1000 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Из них порядка 500 – самарские ребята. На время пребывания в лагере участников ждет развивающая программа по таким направлениям, как «Защитники», «Хранители Истории», «Волонтеры Победы», «Медиа Победы», а также историко-патриотический курс «Военная история России», курс социального проектирования «Мой патриотический проект», занятия по физической подготовке и спорту. С помощью опытных инструкторов ребята научатся работать в команде, проявлять лидерские качества.



Местом проведения лагеря выбран молодежный центр «Лесная сказка», расположенный в живописном месте Кинельского района Самарской области. Отметим, что подготовка региона к такому значимому событию началась еще в прошлом году. Сегодня «Лесная сказка» соответствует требованиям и обеспечена всем необходимым для комфортного и безопасного пребывания детей и освоения интересной образовательной программы. В настоящее время это один из лучших по инфраструктуре региональных объектов среди детских оздоровительных учреждений.



Участие в Лагере является бесплатным. Каждый кандидат может подать заявку один раз: только в один лагерь и только на одно направление. Прием заявок на I смену завершится 21 мая 2022 года.

Фото: департамент информационной политики СО