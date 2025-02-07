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Самарская область в 2024 году вошла в тройку лидеров самых активных пользователей «Национальной системы пространственных данных»

7 февраля 2025 16:07
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В Управлении Росреестра по Самарской области прошел брифинг, на котором были озвучены итоги работы ведомства за прошедший год, а также  задачи на 2025.

В Управлении Росреестра по Самарской области прошел брифинг, на котором были озвучены итоги работы ведомства за прошедший год, а также  задачи на 2025.

Руководитель самарского Росреестра Вадим Маликов в своем докладе отметил: «Наши усилия были направлены на реализацию поручений Президента Российской Федерации, мероприятий государственной программы и федеральных проектов по созданию Национальной системы пространственных данных. 2024-й год стал годом внедрения новых технологий, были продолжены мероприятия по совершенствованию процессов и повышению качества и доступности предоставляемых услуг».

Реализуя  мероприятия по наполнению ЕГРН точными и полными сведениями, самарский Росреестр создает прочную основу для развития региона и принятия управленческих решений в сфере оборота недвижимости. С особой актуальностью прозвучали вопросы:

- внесения в реестр сведений о границах административно-территориальных единиц, территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории;

- наполнения реестра сведениями о правообладателях объектов недвижимости;

- развития единой цифровой платформы и внедрение электронных сервисов НСПД;

- проведения в 2025 году комплексных кадастровых работ.

Реестр недвижимости продолжает активно наполняться сведениями о всевозможных границах. Особое внимание было уделено границам территориальных зон и зон с особыми условиями использованиям территорий.

2024 год был ознаменован 25-летием кадастровой оценки недвижимости. В юбилейный год мониторинг самарского Росреестра показал, что все объекты недвижимости региона имеют сведения о кадастровой стоимости. Таким образом, налогооблагаемая база отвечает всем необходимым требованиям начисления налогов.

В Самарской области в 2024 году выполнен на 100% план по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости - результативность данных работ выше по сравнению со среднероссийскими показателями.

В 2024 году специалистами самарского Росреестра отработано 825 с половиной тысяч заявлений.

Актуальной повесткой прозвучали мероприятия по цифровизации отрасли. В 2024 году Росреестром разработаны новые цифровые сервисы, сохранен вектор клиентоцентричности и приняты необходимые законодательные решения, которые сделали услуги Росреестра доступнее.

В 2024 году Управлением осуществлена поэтапная передача в органы местного самоуправления Самарской области оригиналов документов, удостоверяющих права на ранее учтенные объекты недвижимости и оформленные до дня вступления в силу 122-го федерального  закона
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». С мая по декабрь 2024 года Управлением было передано более одного миллиона единиц хранения правоудостоверяющих документов.

В 2024 году Росреестр продолжил работу над своим Флагманским проектом – «Национальная система пространственных данных» - основой для оказания государственных, региональных и муниципальных услуг. Главным итогом года стал ввод в эксплуатацию второй очереди Единой цифровой платформы «НСПД». В конце 2024 г. на Единую цифровую платформу была перенесена Публичная кадастровая карта, запущены ряд новых сервисов. Сегодня цифровая платформа интегрирует данные 27 федеральных и 78 региональных информационных систем, включает более 2 тыс. слоев юридически значимых данных. За три года к ней присоединились 53 региона страны. По мониторингу Росреестра Самарская область в 2024 году вошла в тройку лидеров в качестве активного пользователя сервисами НСПД.

Практический интерес в 2024 году сохранили проекты «Земля для стройки» и «Земля для туризма», которые делают доступ к земельным ресурсам более открытыми. Установленные на 2024 г. целевые показатели по проекту «Земля для стройки» были выполнены Управлением с превышением на  13% (134,38 га). География вовлечения в строительство обширна.

 За период работы по проекту «Земля для туризма» на территории Самарской области сформирован земельный фонд из 53 земельных участков/территорий площадью 454,1 га, расположенных вблизи 18 объектов туристического интереса.

В 2024 году земельными инспекторами совместно с отделом геодезии и картографии продолжалась работа по обследованию состоянии пунктов государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сети: было обследовано 694 пункта. На основании документов, сформированных специалистами отдела геодезии и картографии, в ЕГРН внесены сведения об  охранных зонах  пунктов ГГС.

2024 год самарский Росреестр завершил с высокой степенью интенсивности работы. Согласно опросу граждан, индекс удовлетворенности качеством предоставления услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав составляет 99,8%.

2025 год пройдет для ведомства под знаком Комплексных кадастровых работ с федеральным финансированием и монополией на такие работы ППК «Роскадастр».

       Самарский Росреестр активно ведет просветительскую работу с целевыми аудиториями: кредитными организациями, кадастровыми инженерами, застройщиками, риелторами, достигая высоких показателей, в том числе и по электронным услугам. За прошедший год ведомством проведено более 60-ти просветительских мероприятий.

Вопросы самарскому Росреестру можно направлять:

ВКонтакте: https://vk.com/rosreestr63

 

Фото:   пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области

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