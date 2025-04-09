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Самарская область станет площадкой проведения финалов олимпиады «Я – профессионал»

9 апреля 2025 16:13
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Заключительный этап олимпиады завершится в апреле.

В Самарской области состоятся очные финалы заключительного этапа олимпиады «Я – профессионал» по направлениям «Материаловедение и технологии материалов», «Строительство» и «Электроника, радиотехника и системы связи». Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью. Реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Состязания пройдут в середине месяца: 12 апреля пройдет финал по «Электронике, радиотехнике и системам связи», а финалисты направлений «Материаловедение и технологии материалов» и «Строительство» смогут решить прикладные задачи 13 апреля.

«Олимпиада «Я – профессионал» традиционно становится импульсом для молодых людей, которые готовы решать серьезные индустриальные задачи, обмениваться идеями и создавать будущее российской науки и промышленности. И заключительный этап соревнований – последний рывок, где нужно максимально собраться, показать свои профильные знания и навыки. Уверен, 327 студентов из 12 университетов Самарской области справятся с этой задачей и продемонстрируют высокий уровень подготовки, в том числе, к началу своего карьерного пути», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Финалы проходят в разных городах страны, каждый участник может выбрать удобную площадку, открыть для себя новый регион и пополнить список профессиональных связей активными студентами со всей России.

«Заключительный этап – это важный рубеж: наши участники могут не только показать себя, проверить уровень подготовки к работе на реальном производстве, но и найти тех, с кем они продолжат свой профессиональный путь. В стенах ведущих российских университетов на несколько дней объединяются молодые люди, которые широко мыслят, ищут новые возможности и уверенно шагают в будущее. В Самарской области таким «местом силы» станет Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева», – поделилась Валерия Касамара, руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал».

Заключительный этап олимпиады завершится в апреле. Для дипломантов проекта предусмотрены широкие возможности профессионального и личностного развития: студенты смогут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

 

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия – страна возможностей»

Теги: Самара

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