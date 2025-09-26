Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самара ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
27 сентября в регионе днем  дождь, до +13°С
Эта инициатива уже приносит ощутимые результаты.
В губернии запущена новая система поддержки сельхозпредприятий с помощью научных проектов
19-летний местный житель пояснил, что, развлекаясь, не думал о последствиях своих действий.
Привлечен к административной ответственности самарец, перевозивший людей вне кабины автомобиля
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю
Программа будет реализовываться в регионе с сентября 2025 года по май 2026 года.
Самарская область стала пилотным регионом для реализации федеральной программы «Обучение служением. Первые»
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»
По номеру (846) 333-06-40.
В преддверии Международного дня пожилых людей в регионе состоится прямая телефонная линия
Для оплаты проезда можно использовать наличные, а также электронные садово-дачные транспортные карты.
В октябре садово-дачные рейсы будут отправляться только по выходным
Самарская область стала пилотным регионом для реализации федеральной программы «Обучение служением. Первые»

26 сентября 2025 15:33
110
Программа будет реализовываться в регионе с сентября 2025 года по май 2026 года.

В Самарской области состоялся региональный этап Всероссийского проекта «Первый студенческий» и торжественный запуск программы «Обучение служением. Первые». Мероприятие объединило более 100 студентов и наставников из профессиональных образовательных организаций и вузов региона.

«Первый студенческий» – это проект, нацеленный на формирование сообщества студенческих лидеров, способных разрабатывать и воплощать в жизнь социальные инициативы. Участники развивают лидерские качества, навыки командной работы и проектного управления, а также устанавливают контакты с потенциальными работодателями.

«Нам важно, чтобы каждый студент включался в нашу общую работу по развитию Движения Первых на территории Самарской области и нашей страны», – отметила советник Губернатора Самарской области по молодёжной политике, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

В рамках конкурсных испытаний участники представили экспертам проекты по улучшению деятельности первичных отделений Движения. По итогам защиты победителями были признаны команды Самарского университета и Красноярского государственного техникума (с. Красный Яр), которые получили право представлять регион на федеральном этапе проекта.

Ключевым событием дня стал старт федеральной программы «Обучение служением. Первые». Самарская область вошла в число пилотных регионов по её реализации.

«Важно, что программа будет органично встроена в образовательный процесс. Учащиеся смогут выбрать социальный проект для реализации и в ближайшей перспективе увидеть реальный результат своего труда», – прокомментировала руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

Программа будет реализовываться в регионе с сентября 2025 года по май 2026 года. К участию привлечены 34 общеобразовательные и 16 профессиональных образовательных организаций. Наставниками для школьников выступят студенты Самарского государственного технического университета, прошедшие специальную подготовку.

Участники программы получат возможность сотрудничать с ведущими некоммерческими организациями области, разрабатывать и реализовывать проекты в сферах экологии, благоустройства, сохранения историко-культурного наследия и развития инклюзивного волонтерства. Это позволит им применять теоретические знания на практике и совершенствовать проектные компетенции.

 

Фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области

Теги: Самара

