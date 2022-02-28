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Самарская область стала лидером по количеству наград в главной туристической премии страны Russian Travel Awards

28 февраля 2022 14:12
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В конкурсной деловой и выставочной программе финала премии приняли участие представители 32 регионов Российской Федерации.

25 февраля в атриуме Петропавловской крепости (г. Санкт-Петербург) состоялось подведение итогов и торжественная церемония награждения лауреатов конкурса Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, направленной на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. В конкурсной деловой и выставочной программе финала премии приняли участие представители 32 регионов Российской Федерации. Самарская область получила награды в трёх номинациях:

1 место – Территория детского туризма;

1 место – Территория MICE;

2 место – Территория культурно-познавательного туризма.

«Победа в этом конкурсе является оценкой нашей работы по приоритетным видам туристической отрасли. Развитие детского и культурно-познавательного туризма, а также направления MICE в Самарской области имеет приоритетное значение, и победа именно в этих номинациях – подтверждение правильности выбранной нами стратегии и большой успех. Важно отметить, что победа в главной туристической премии страны – это заслуга всей отрасли туризма и индустрии гостеприимства Самарской области, признание продуктивной работы Правительства региона, результат личного внимания Губернатора Дмитрия Азарова к вопросам развития туристической сферы.  Получение сразу трёх наград – один из лучших результатов среди всех регионов страны», – отметил заместитель министра – руководитель департамента туризма Артур Абдрашитов. 

Отметим, что список призеров формировался по итогам профессиональных конкурсов, рейтингов в сфере туризма и индустрии гостеприимства, которые составлялись в течение всего 2021 года. При выборе победителей учитывалось множество факторов – от отзывов гостей и успешности бизнеса до оценки коммуникаций с локальными органами власти. Таким образом, премия Russian Travel Awards – это некий показательный срез годовой работы регионов в туристической отрасли, а премия считается самой престижной в travel-индустрии. 

Прошлый год для туристической отрасли Самарского региона, несмотря на ограничения связанные с угрозой распространения COVID-19, стал важным этапом в развитии внутреннего туризма. В 2021 году туристский поток на территории Самарской области составил более 1 млн 710 тыс. человек, что на 30,2% больше, чем в 2020г. (более 1 млн 313 тыс. человек) и на 37,6% больше, чем в 2019г. (более 1 млн 243 тыс. человек).

 

Фото:  правительство СО

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