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Самарская область проголосовала за развитие городской велоинфраструктуры

24 апреля 2023 12:34
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Самарская область проголосовала за развитие городской велоинфраструктуры

Большинство автолюбителей Самарской области (76%) поддержало развитие городской велоинфраструктуры. Об этом говорят результаты опроса автомобильного сайта «Дром».

Доля негативно настроенных респондентов составила всего 8%. Еще 16% автовладельцев равнодушны к развитию городской велосипедной инфраструктуры.

Как показал опрос, большинство противников развития велоинфраструктуры живет в Амурской и Ростовской областях — 20%. Наибольшую поддержку тренд получил у жителей Самарской области. Безразличны к развитию велосипедной инфраструктуры оказались жители Республики Якутия: вариант «Мне все равно» в регионе набрал 23,1%.

В комментариях к опросу участники делились мнениями о состоянии велоинфраструктуры в городах России. Так, и противники, и защитники велодвижения согласны, что российские велодорожки обычно плохо спроектированы.

«Сделали у нас в прошлом году первую велодорожку, как водится, просто разделив чертой широкий тротуар, но хоть лавочки поставили и новое освещение смастерили. Да только дорожка ведет в никуда, пересекает множество выездов из дворов и несколько улиц. Да и для пешеходов выделили узкую часть бывшего тротуара — две пары уже не разойдутся», — рассказал один из респондентов.

«Как горожанин, несколько лет назад практически забросивший авто и начавший ходить пешком, могу лишь констатировать, что инфраструктуру, к сожалению, делают те, кто вообще не собирается вылезать из авто», — подчеркнул другой респондент.

Участники опроса поддержали предложение о создании отдельной инфраструктуры для велосипедистов. С мнением, что велодорожки не должны пересекаться ни с проезжей частью, ни с пешеходной зоной, согласились больше 200 человек.

Всероссийский опрос проводился в марте 2023 года среди пользователей сайта «Дром». В нем приняли участие 8499 автовладельцев из 81 региона страны.

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