Я нашел ошибку
Главные новости:
Планируется обновление кровли, усиление несущих конструкций, замена водопровода и канализации, ремонт электроснабжения и электроосвещения, наружная и внутренняя отделка зданий.
В поликлинике в Смышляевке начался капитальный ремонт
С 13 сентября в обновленной Фабрике-кухне стартуют первое публичное мероприятие и презентация архитектурного шедевра.
При поддержке Сбербанка в обновленной Фабрике-кухне пройдут первые мероприятия филиала Третьяковки в Самаре 
К участию в марафоне приглашаются учебные заведения, общественные организации, предприятия и другие учреждения, а также граждане.
Самарская область присоединяется к Всероссийскому Эко-марафону «ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево»
Соблюдая рекомендации Роспотребнадзора во всех внутригородских районах пройдут мероприятия, посвященные Дню города.
Программа Дня города в Самаре на 11 и 12 сентября
В  связи с проведением «Автопарада Авторадио», приуроченного ко Дню города Самары.
По улице Молодогвардейской в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
Среди них товаропроизводители в различных секторах экономики: от продуктов питания и до техники.
Более 170 производителей Самарской области выпускают товары под брендом «Самарский продукт»
Эксперт Билайн, начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети Алексей Верещагин рассказывает, когда стоит задуматься о покупке нового телефона.
Три ситуации, когда стоит задуматься о смене гаджета
10 сентября в «Циолковский» заедут новые 300 студентов, которые станут участниками этого яркого события. 
Первые 300 самарских студентов обучились в Школе студенческого актива
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
-0.37
EUR 86.15
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
В Самарской филармонии пройдет Юбилейный вечер к 80-летию Самарской организации Союза композиторов России
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область присоединяется к Всероссийскому Эко-марафону «ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево»

10 сентября 2021 18:03
71
К участию в марафоне приглашаются учебные заведения, общественные организации, предприятия и другие учреждения, а также граждане.

Самарская область присоединяется к Всероссийскому Эко-марафону «ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево». Период проведения акции в регионе – с 10 сентября 2021 года по 15 октября 2021 года. Марафон проводится при поддержке краудфандинг-проекта «Подари Дерево»: www.подари-дерево.рф.

Основная задача акции, проходящей на регулярной основе – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

К участию в экологической акции приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населенных пунктов Самары и Самарской области.

Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (необходимо более 300 кг макулатуры в одном месте – это, например, 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), далее – оставить заявку на официальном сайте акции: Сдай-Бумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com.

Отдельные граждане, не имеющие возможности собрать более 300 кг макулатуры, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Акция пройдет в виде соревнований между районами и городами Самарской области. Участники будут награждены благодарственными письмами, а самые результативные победители – премиями и ценными призами. Денежные премии в размере от 1 рубля за 1 кг выплачиваются, если одна или несколько организаций соберут в одной точке сбора макулатуру весом более 1 000 кг. В случае, если общий результат региона будет более 100 тонн, финалисты получат ценные призы (на выбор):

- 1 место - аллея из хвойных пород деревьев или телескоп для знакомства со звездным небом;

- 2 место - аллея из лиственных пород деревьев или уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница);

- 3 место - аллея из плодовых деревьев или цифровой микроскоп для изучения окружающего мира.

Организаторы акции разъясняют, что к сдаче макулатуры нужно подготовиться. Так, вторичной переработке подлежат глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературной ценности и т.п. Гофрокартон в связи с его малой удельной плотностью принимается хорошо развернутый и компактно свернутый либо спрессованный в объеме не более 1 м3 (если не соблюсти эти требования, то переработка гофрокартона не экологична, малый вес при большом объеме в процессе транспортировки не перекрывает вреда от выхлопов автомобиля). Также можно сдавать административные архивы, архивы организаций – организаторы мероприятий акции гарантируют конфиденциальную утилизацию. Макулатуру следует хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Перед этим надо удалить пластиковые элементы, извлечь бумагу из файлов, металлические пружины отделить от старых календарей, тетрадей.

Обращаем также внимание на то, что заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заранее на официальном сайте акции: www.сдай-бумагу.рф. Вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании-переработчика согласно расписанию акции.

По результатам акции будет составлен Зеленый рейтинг муниципалитетов.

 

Фото:   администрация Самары

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский продукт помогает бизнесу развиваться
10 сентября 2021  13:38
«Самарский продукт» помогает бизнесу развиваться
190
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
10 сентября 2021  12:53
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
224
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
10 сентября 2021  11:19
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
215
Новый Дворец Спорта в Самаре достроили
10 сентября 2021  09:54
Новый Дворец Спорта в Самаре достроили
214
Это первое в стране работающее отделение почтовой связи, стилизованное под эпоху дореволюционной России.
9 сентября 2021  20:16
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
628
Весь список