Самарская область присоединится ко Всероссийскому фестивалю  «Русское лето. ZаРоссию»

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7 сентября Тольятти станет участником музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». Впервые фестиваль прошел в прошлом году и охватил 19 населенных пунктов. В этом году фестиваль расширил географию до 26 городов в 6 федеральных округах страны и впервые пройдет на территории Самарской области, в Парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова города Тольятти (г.Тольятти, Южное шоссе, 137).

Главная цель фестиваля – сплочение россиян, распространение и сохранение культурных традиций, повышение уровня гражданской активности и патриотизма, духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. Несмотря на то, что фестивальная программа насыщена рекреативными мероприятиями, каждое из них заставляет задуматься о самом важном: об исторических событиях, влияющих на будущее страны, о величии Родины и роли каждого из нас в судьбе Отечества. «Сегодня даже сугубо мирные дела должны служить укреплению страны. Миссия Самарской области – вновь, как и восемь десятилетий назад, быть надежным тылом для защитников, для семей военнослужащих, для страны», – отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На территории региона созданы условия для того, чтобы каждый житель смог внести вклад в дело приближения общей Победы. За год с начала специальной военной операции серьезно выросло количество волонтеров, желающих бескорыстно помочь защитникам Отечества и их семьям. Благодаря выстроенной работе по патриотическому воспитанию Самарская область входит в лидеры по темпам вовлечения детей и молодежи в движение «Юнармия», по поручению главы региона в каждой школе Самарской области организован музей, более 40% из них – музеи Боевой Славы. В библиотеках региона реализуется инициированный Губернатором патриотический проект «Сила в правде».

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» призван еще раз продемонстрировать единство жителей Самарской области, выказать поддержку Президенту России Владимиру Путину и всем участникам специальной военной операции. Для этого в парке установят интерактивную кабину «Народного фронта», где каждый желающий сможет записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.

Программа в Парковом комплексе истории техники им. К.Г.Сахарова начнется в 14:00. На территории комплекса будет представлено 55 интерактивных площадок, ориентированных на гостей разного возраста и интересов. Они продолжат свою работу до 19:00. Так, на площадке «Самарская губерния в графическом романе» участники будут отвечать на вопросы об интересных местах губернии и фактах, связанных с ними. На территории площадки «Спилс – карта России» все желающие смогут присоединиться к сбору карты России из набора игровых элементов, выполненных в форме территориальных единиц нашей страны. «Мы юные патриоты своей страны» – площадка, на которой можно будет изготовить флаг России. Для самых юных гостей будут организованы зоны аквагрима, пройдут мастер-классы по изготовлению поделок с русской символикой, игрушек-забав. Зона спортивных программ представят площадки «Спортивные состязания «Мы ZaРоссию», «Спортивная площадка «Мы за здоровье!», «Мы тренируем, Вы гордитесь!» и т. д.

Мастер-класс для взрослых и детей проведет Алиса Доценко, основатель и руководитель танцевальной школы «Без правил», участница проектов «Танцуют все», «Танцы на ТНТ», «Танцы без правил». Сегодня она по праву считается универсальной танцовщицей, которая владеет многими стилями современной хореографии.

Еще одним подарком для тольяттинцев станет выступление русских богатырей Всемирной атлетической лиги «Сильнейшая нация мира». Свои потрясающие таланты, силу духа и тела продемонстрируют: мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный победитель Всероссийский и международных турниров по стронгмену Евгений Гавриленко (Саратов), рекордсмен России по стронгмену Никита Меркер (Белгород) и многократный призер всероссийских турниров по стронгмену, призёр открытого «Кубка силы Ростсельмаш-2023» Дмитрий Самойлов (Курск).

Яркая особенность фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» заключается в гармоничном сочетании музыки и поэзии. Свои стихи в Тольятти будет читать московский поэт, член Союза писателей России Алексей Шмелев, лауреат международной литературной премии имени Сергея Есенина и один из основателей российского культурного арт-проекта «Мужской голос». Будучи еще совсем юным, он привлекал внимание своим острым словом и продолжает удивлять, очаровывать публику выразительными произведениями.

Кульминацией программы станет выступление легендарного рок-музыканта Сергея Галанина и группы «СерьГа», музыканты раскроют в своих песнях тему борьбы добра со злом и отдадут дань уважения бойцам на передовой. Еще одним хедлайнером концерта станет рок-группа «Пилот», которая в прошлом году отметила свое 25-летие. У коллектива десятки тысяч поклонников всех возрастов в России и за рубежом. Также прозвучит на сцене атмосферный, незаурядный рок местных команд, таких как псковский коллектив «Постоянные» и тольяттинская группа «А-рай». Кавер-группа из Тольятти «Старый третий» тоже порадует зрителей своим творчеством.

Завершит программу фестиваля в Тольятти уже любимый во многих уголках страны официальный гимн фестиваля «Русское лето. ZаРоссию», отражающий богатство российской культуры и сплоченность граждан.

Проект «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии «Народного фронта» и Общественной палаты России. Подробная программа фестиваля опубликована на сайте: русскоелето.рф.

Фото: проект "Русское лето. ZaРоссию"