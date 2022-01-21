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Самарская область присоединится к Всероссийскому студенческому фестивалю «Спортивная студенческая ночь»

21 января 2022 22:28
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Во вторник, 25 января, российские студенты отметят свой «профессиональный» праздник

Во вторник, 25 января, российские студенты отметят свой «профессиональный» праздник. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Самарской области пройдут мероприятия, приуроченные к Всероссийскому студенческому фестивалю «Спортивная студенческая ночь».

Внимание:

Проведение мероприятий возможно только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований по предотвращению распространения COVID-19, в том числе только по предварительной записи! В связи с угрозой распространения заболевания, стать участником мероприятия можно только при предъявлении следующих документов:
- студенческий билет;
- документ, удостоверяющий личность,
- оригинал (либо QR-кода с единого портала государственных услуг) одного из следующих документов (для лиц старше 18 лет): сертификата профилактической прививки от COVID-19; сведений о перенесенном заболевании COVID-19; отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного не позднее, чем за 48 часов до посещения.

Программа мероприятий:

- СКК «Дворец Спорта» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 222):
12:00 показательный мастер-класс по игре в керлинг;
15:00 ознакомительный экскурсионный тур по СКК «Дворец спорта»;
16:00 лекция на тему «Введение в предпринимательство. Как начать свое дело» от Ольги Вороновой (бизнес-тренер);
16:00 турнир по баскетболу среди студентов;
17:00 Speaking club на английском и немецком (живое общение с профессиональными преподавателями);
19:00 турнир «Волжская метла» среди студентов;
22:00 до 23:30 катания на ледовых коньках (будет организован прокат коньков).
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией вход и участие в мероприятиях возможно только по предварительной записи.
 Предварительная запись: 8 (846) 933-57-49 или в официальных аккаунтах ГАУ СО «Самара Арена»: @samaraarena_official, @dvorec_sporta_samara.

- Тренировочная площадка «Восход» (г. Самара, ул. Демократическая, 57 Б):
16:00 до 22:00 катания на ледовых коньках.

- СК «Маяк» (г. Самара, Костромской переулок, 15а):
22:00 до 1:00 (26 января) катания на ледовых коньках.
 Предварительная запись: 8 (846) 313-06-50 (с 9 до 21 ч.).

- ЛДС «Лада-Арена» (г. Тольятти, ул. Ботаническая, 5):
15:30 до 17:00 катания на ледовых коньках.
 Предварительная запись: 8 (8482) 52-68-49 (с 9 до 21 ч.).

 

Фото:  минспорт СО

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