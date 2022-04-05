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9 апреля Самарская область присоединится к акции «Тотальный диктант». Тотальный диктант — ежегодная общедоступная просветительская акция, которую реализуют в один день по всему миру. Его цель — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель.

Среди площадок-партнеров проекта Самарская областная библиотека для молодёжи, Самарская областная универсальная научная библиотека и Самарская областная детская библиотека.

Площадки принимают участников, желающих пройти тестирование очно. Часть участников сможет написать диктант удалённо, также прикрепившись при регистрации к библиотеке.

Для участия регистрируйтесь на сайте акции.

Фото: минкульт СО