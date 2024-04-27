Самарская область присоединилась к всероссийской благотворительной акции помощи ветеранам «Красная гвоздика»

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В Самарской области проходит традиционная благотворительная акция «Красная Гвоздика». Она продлится до 22 июня.



Ни один день Победы не обходится без алых цветов – их дарят ветеранам и солдатам, возлагают к памятникам и вечному огню. Красные гвоздики прочно укоренились в сознании как символ мужества, благородства и отваги. А значки в виде этого цветка стали символом реальной помощи ветеранам.



В эти дни на центральных улицах городов, в парка и скверах можно встретить волонтеров в специальной форме: они одеты в фирменную одежду с символом «Красной гвоздики» и логотипом волонтерской организации, а в руках держат яркие боксы для пожертвований. Сделать пожертвование можно любым удобным способом: наличными или переводом по специальному QR-коду.



Волонтеры «серебряного» возраста и Волонтеры Победы Самарской области принимают участие в акции с 2019 года: каждый год они распространяют значки «Красная гвоздика» среди неравнодушных горожан за пожертвования. В этом году к акции присоединятся волонтеры из 22 муниципальных образований Самарской области. Предварительно они прошли обучение в онлайн-формате, на котором узнали основные цели и задачи акции, сроки начала и окончания акции, шаги проведения акции, а также ознакомились с алгоритмом оказания помощи ветеранам. Обучение провёл руководитель СРМОО «Центр социальных проектов» и Добро.Центра «Молоды Душой» Сергей Андриянов.



Все собранные в рамках акции средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам: на оплату операций и курсов реабилитации, покупку современных слуховых аппаратов, электрических колясок, медицинских кроватей и медикаментов.

Значок «Красная гвоздика» — символ, который не завянет. Это не только способ сказать «спасибо», но и реальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Акция проводится в России с 2016 года благотворительным фондом «Память поколений» и ее главная цель – собрать средства для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной Войны и других боевых действий. Значок в виде красной гвоздики – маленькое украшение, которое влечет большие перемены. Благотворительная акция «Красная гвоздика» ежегодно объединяет миллионы людей, которые считают важным не только хранить память о погибших героях, но и помогать тем, кто среди нас.

Фото - Добро.Центр «Молоды душой»