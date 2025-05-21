Самарская область присоединилась к всероссийской акции #МСПспасибо

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В преддверии Дня предпринимательства, который отмечается в России ежегодно 26 мая, Корпорация МСП и Минэкономразвития России проводят специальную акцию #МСПспасибо, которая призвана объединить малый и средний бизнес с их потребителями.

Сектор малого и среднего бизнеса формирует серьезный задел для развития промышленности, роста научно-технологического потенциала Самарской области. «Мы видим и знаем, что многие производители в Самарской области являются лидерами по многим направлениям. Сделано в Самаре – это знак качества. Для нас это не просто девиз, а принцип, по которому строится экономическая политика нашего региона», – подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Присоединиться к акции благодарности предпринимателям #МСПспасибо может каждый житель Самарской области, для этого необходимо разместить пост в социальных сетях, используя единый хештег #МСПспасибо или #МСП_Спасибо и выразить поддержку и благодарность тем, кто работает каждый день для людей и ради людей.

«Благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда наша Самарская область демонстрирует стабильность и рост даже в сложных экономических условиях. В День предпринимательства мы хотим еще раз привлечь внимание к малому и среднему бизнесу, напомнить о его значимости. И, конечно же, поблагодарить наших предпринимателей за их работу», - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Самые яркие, оригинальные публикации примут участие в розыгрыше призов, для этого вместе с хэштегом необходимо поставить отметку ВК-аккаунта центра «Мой бизнес» - vk.com/mybiz63.

День предпринимательства отмечается в России ежегодно 26 мая. Профессиональный праздник помогает напомнить о значении предпринимательства и важности его развития, способствует активизации деловой активности жителей страны. В этот день проводятся крупные мероприятия в поддержку бизнеса, организуются профессиональные форумы, на которых обсуждаются актуальные проблемы и вопросы поддержки отечественного бизнеса. Поддержка бизнеса в России осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области