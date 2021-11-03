Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Маленькие радости для врачей»

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#МЫВМЕСТЕ создаем маленькие радости для врачей. Цель – поддержать медиков, которые работают в больницах и ковидных госпиталях, оказывая помощь пациентам.

«В регионе акция взаимопомощи #МыВместе не только продолжает свою работу, но и наращивает обороты. Волонтеры доставляют лекарства и продукты питания пожилым людям и маломобильным гражданам, помогают в оплате услуг ЖКХ, консультируют по вопросам использования социальных карт и получения QR-кодов, работают в колл-центрах медицинских учреждений. Считаю, что сегодня особенно важно поддержать и медицинских работников, проявить внимание и заботу. Уже сейчас на призыв принять участие в акции и создать маленькие радости для главных борцов с коронавирусной инфекцией откликнулись добровольцы штаба #МЫВМЕСТЕ совместно с движением «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы», представители бизнеса», - рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Добровольцы областной столицы рисуют картины, создают украшения и дарят их медикам, которые, жертвуя временем и силами, спасают жизни пациентов.

«Сейчас у нас в регионе непростая эпидемиологическая обстановка. Уже второй год врачи работают на износ, помогая больным. Поэтому мы, волонтеры, не могли остаться в стороне. Рисуем картины, оформляем декоративной росписью деревянные значки. Нам это не сложно, а врачам будет приятно получить сувениры», - пояснил волонтер акции #МЫВМЕСТЕ Никита Анучин.

В настоящее время к акции присоединились и представители бизнеса, и Самарского Инклюзивного Ресурсного Центра. Они провели для волонтеров мастер-класс по декоративной росписи значков, а предприниматели предоставили сладкие презенты для врачей.

Накануне активисты волонтерского корпуса #МЫВМЕСТЕ порадовали врачей Самарской медико-санитарной части №5.

«В наше тяжелое время любой положительный посыл важен. Очень здорово, что волонтеры пришли и поздравили. Теперь эти подарки будут переданы специалистам, которые работают непосредственно в «красной зоне», - отметил главный врач МСЧ №5 Анатолий Титов.

Всероссийская акция стартовала 25 октября и продлится до 8 ноября. Присоединиться к ней и создать «Маленькие радости для врачей» могут все желающие.