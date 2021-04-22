Самарская область принимает участие в международной акции «Сад памяти»

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Самарская область приняла всероссийскую эстафету международной акции «Сад памяти» – 2021, в ходе которой по всей стране будет высажено 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в дни Великой Отечественной войны.

Стать участником «Сада памяти» может каждый, например, самостоятельно посадив деревья и отметив местоположение посадки на интерактивной карте на сайте акции или разместив там свои рисунки.

Акция проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Организаторами акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы» и Фонд памяти полководцев Победы.

На всей территории Самарской области весной 2021 года запланировано 48 мероприятий, в ходе которых будет проведена посадка леса, закладка «Аллей Памяти», парков и скверов. Таким образом, за время проведения акции «Сад памяти» в нашем регионе на территории лесного фонда и муниципальных образований планируется высадить более 249 тысяч сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород (сосна, дуб, береза, клен) на общей площади 82 га.

Центральные мероприятия «Сад памяти» в нашей области состоятся 22 и 23 апреля в Тольятти и в Ставропольском районе.

Сегодня, 22 апреля 2021г. состоялась посадка леса в Тольятти – на территории Тольяттинского лесничества, на месте сгоревшего в 2010 году леса, высадили 13 тысяч сеянцев сосны на площади 3 га. Акция посвящена празднованию Международного дня Земли и прошла под лозунгом «Восстановим нашу Землю».

В мероприятиях акции приняли участие неравнодушные жители города, представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, городской общественности, крупных предприятий г.о.Тольятти (ГК «ЭкоВоз», ООО «Тольяттикаучук», ПАО «Сбербанк»).

Напомним, весной 2020 года, в годовщину 75-летия Победы Великой Отечественной войне, в регионе посадили целые аллеи в память о защитниках Родины. В рамках акции «Сад памяти» города и села региона украсили сосны, березы, дубы – каждое дерево стало живым памятником погибшим на фронтах.

В Самаре 7 мая 2020 для посадки деревьев была выбрана территория у озера, прилегающая к стадиону «Самара Арена». Здесь добровольцы высадили 750 деревьев – липы, березы, сосны, каштаны. Участие в акции приняли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Конфигурация этого сада напоминает самолет, и не случайно: в годы войны в Куйбышеве на авиационных заводах №1 и №18 всего было собрано около 32 тысяч штурмовиков Ил-2.