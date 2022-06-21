Самарская область принимает «Страну Героев»

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Сегодня, 21 июня, на базе молодежного центра «Лесная сказка» состоялось торжественное открытие первой смены Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев». Эстафету самарскому региону передала Республика Мордовия.

Почетными гостями торжественной церемонии открытия стали руководитель проекта Всероссийских военно-исторических лагерей «Страна Героев» Татьяна Чиж, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев, исполнительный директор Российского военно-исторического общества в Самарской области Инна Жичкина, глава муниципального района Кинельский Юрий Жидков.

«Самарская область богата своей историей. Когда-то мы были хлебной столицей. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев, ныне Самара, стал запасной столицей. Поэтому неслучайно именно в нашем регионе проводятся масштабные патриотические проекты, которые хранят историю и передают ее вам», - обратилась к участникам военно-исторического лагеря Инна Жичкина.

Самарская область вошла в число регионов, безупречно выполнивших конкурсные требования Российского военно-исторического общества, и вошла в число пяти регионов проведения Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» в 2022 году.

«Благодаря Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову этим летом тысяча ребят со всей России посетят молодежный центр «Лесная сказка», расположенный в экологически чистом, живописном уголке Самарской губернии. На протяжении двух лет нами велась активная работа по обновлению данного пространства, его капитальному ремонту. Уверен, «Лесная сказка» станет центром притяжения молодежи Самарской области: летом для детей будут проводиться подобного рода тематические смены, а в другое время года мы планируем студенческие заезды. Стартом в данном направлении стал военно-исторический лагерь «Страна Героев», - подчеркнул Сергей Бурцев.

К старту смен известного в стране лагеря была проделана большая работа по обновлению инфраструктуры загородного центра «Лесная сказка»: для ребят оборудованы учебные точки, подготовлены новые комфортные корпуса, уютная большая столовая, просторный актовый зал укомплектован современной звуко- и видеоаппаратурой. Лагерь готов принять тысячу участников четырех запланированных смен.

По традиции на мероприятии представили тематические направления лагеря, инструкторский и вожатский составы, были сданы рапорты о готовности взводов к открытию смены и поднят флаг России. Для участников лагеря прозвучала песня Романа Потапова «Вечный огонь» в исполнении Никиты Клепикова - солиста хора «Поющая эскадрилья» студенческого военно-патриотического объединения «Сокол СГАУ», многократного призера и победителя творческих конкурсов всероссийского уровня. Еще одним творческим подарком стало показательное выступление военно-патриотического клуба «Гвардия» – это один из лучших военно-патриотических клубов в Приволжском федеральном округе.

«География первой смены всероссийского лагеря очень обширная, - отметил программный директор ВИЛ «Страна Героев» в Самарской области Андрей Кочнев. - Приехали более 250 ребят из Самарской области, Москвы и Московской области, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Волгограда, Санкт-Петербурга, Пскова и Кирова. Наша задача - сделать каждый день в лагере ярким, увлекательным, таким, чтобы юные герои на следующий год вернулись в лагерь снова – к своим друзьям, наставникам и новым знаниям».

Среди тех, кто приехал в «Лесную сказку» – юные патриоты, поисковики, юнкоры, спортсмены, есть и дети военных, участвующих в специальной операции Вооруженных сил России на Украине.

Школьники в возрасте от 12 до 17 лет пройдут образовательную программу в рамках выбранного ими одного из четырех тематических треков – «Хранители истории», «Защитники», «Волонтеры Победы» или «Медиа Победы».

Расписание смены составлено так, что участники лагеря за 14 дней успеют пройти курсы по истории России, социальному проектированию, начальной военной подготовке, туризму, поучаствуют в спортивных поединках и сдаче норм ГТО, проявят творческие способности на сцене и продуктивно проведут время в компании с наставниками и новыми друзьями из десяти регионов страны.

Важно отметить – для каждого участника лагеря путёвка в «Страну Героев» является абсолютно бесплатной. Это федеральная мера поддержки талантливых школьников в регионах предоставлена в рамках реализации национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Возможность поехать в лагерь Российского военно-исторического общества дается подростку один раз в год по результатам конкурса портфолио и мотивационного эссе, представленного на этапе подачи заявки.

«Важно, чтобы ребята увлекались историей, знали ее, хотели получать новые знания, которые им пригодятся в практической деятельности, зажигая патриотической работой своих сверстников», - рассказала исполнительный директор Российского военно-исторического общества в Самарской области.

Первая смена продлится до 3 июля, а завершится работа всероссийского лагеря 20 августа. Организаторами выступают Российское военно-историческое общество, Правительство Самарской области и Самарское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

В самарском оргкомитете отметили, что смены всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» – яркое событие масштабной региональной летней оздоровительной кампании. И благодаря соглашению, заключенному между Правительством Самарской области и Российским военно-историческим обществом, «Страна Героев» получит прописку на самарской земле до 2025 года.



В рамках реализации национального проекта «Культура» Российское военно-историческое общество с 2019 года проводит всероссийские военно-исторические лагеря «Страна Героев». За три года проведено 13 лагерей, участниками которых стали 14 200 талантливых школьников, суворовцев, кадетов, юнармейцев. Отбор кандидатов проводится на конкурсной основе в соответствии с Положением о проведении и организации военно-исторических лагерей «Страна Героев». В 2022 году лагеря будут организованы в Кировской и Самарской областях, республиках Татарстан и Мордовия, а также Удмуртской Республике.

Фото: департамент информационной политики СО