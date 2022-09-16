Самарская область примет участие в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых»

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В четверг, 15 сентября, в Ресурсном центре добровольчества Самарской области состоялся пресс-завтрак, в котором приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, заместитель министра – руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев, представители молодежных организаций региона - регионального отделения Российских студенческих отрядов, Самарского Союза Молодёжи, центра реализации молодежных проектов «Молодежь Самары», молодежного правительства Самарской области, общественного молодёжного парламента при Самарской Губернской Думе, реготделения «Поискового движения России», АНО «За Волгу», реготделения «Волонтеры Победы» и других учреждений по работе с молодежью.

Встреча была посвящена обсуждению участия области во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики в регионах России «Регион для молодых», который запустило Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В заявках участников конкурса должны быть учтены разные форматы работы, темы, в проекты должны быть вовлечены все участники экосистемы молодёжной политики. Цель — создать комфортную комплексную молодёжную инфраструктуру. Конкурс поможет внедрить единый Стандарт качества для учреждений молодёжной политики, привести к нему инфраструктуру этой сферы и подходы к работе с молодёжью. В свою очередь, защитив проект и пройдя отбор, регион может получить софинансирование на развитие этой сферы.

В Самарской области, благодаря позиции губернатора Дмитрия Азарова, вопросу поддержки и развития талантливой молодежи уделяется особое внимание. С 2018 года по поручению главы региона в губернии функционирует Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, развивается инфраструктура данного движения, создаются штабы в муниципальных образованиях. Более 150 тысяч жителей губернии принимают участие в волонтерской деятельности. Самарская область – в числе лидеров в сфере развития добровольчества в стране. Визитной карточкой нашего региона является инклюзивное волонтерство. В 2019 году по инициативе Губернатора в регионе на базе Окружного Дома офицеров был создан патриотический кластер. В 2022 году открылся штаб Самарского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

«Все, что мы делали последние несколько лет, вписывается в этот Стандарт, мы соответствуем ему. Это и пространство ресурсного центра, пространство наших студенческих отрядов, молодежный центр «Лесная сказка» - все то, как Росмолодежь видит современные пространства, в которых молодежи было бы комфортно и интересно самореализовываться. Однако нам всегда есть к чему стремиться», - отметил Сергей Бурцев, открывая обсуждение.

В ходе встречи активисты рассказали о своих инициативах, которые позволят расширить возможности молодежной инфраструктуры, позволяющей самарцам в полной мере реализовываться в том или ином направлении.

Интересными идеями делился буквально каждый участник мероприятия. Инициативы были направлены как на создание новых мероприятий, так и на значительное масштабирование уже существующих.

Например, в современном мире очень важным аспектом является правильное и грамотное донесение информации до общественности.

«Сегодня во многих образовательных организациях региона существуют студенческие СМИ. Проведение для них регионального форума стало бы толчком в развитии данного направления. Однозначно, это будет способствовать повышению профессионализма и качества их работы», - предложила начальник отдела по воспитательной работе ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» Марина Бабаченко. Руководитель профильного ведомства Сергей Бурцев акцентировал внимание на необходимости обучения юных журналистов работе с информацией, в частности с фейковой. Также по мнению Марины Бабаченко, масштабирование школы студенческого актива «Кузница кадров» позволит участникам данной площадки прорабатывать на базе молодежного центра свои идеи, проекты в течение всего года. «Кузница кадров» – это проект с большой историей. В прошлом году по поручению Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, благодаря активной жизненной позиции студентов региона в областной столице вновь возродилась Школа студенческого актива «Кузница кадров». Мы надеемся, что она и дальше продолжит свою работу. Будет здорово, если уже на следующий год нам удастся расширить ее границы», - отметил Сергей Бурцев.

Большое внимание участники встречи уделили «бесшовному» переходу школьников в студенческую среду. «Важно выстроить прочный мостик между школьниками и сферой молодежной политики», - отметила региональный координатор Российского движения школьников в Самарской области Александра Берилко, предложив организовать форум для молодых педагогов.

«Презентационные ярмарочные выступления в школах помогут выпускникам при переходе на новую образовательную ступень не теряться в этой среде и понимать, в какой сфере они хотят развиваться помимо выбранной профессии. Эта идея может найти воплощение и в создании тематических смен в летних оздоровительных лагерях», - поделился председатель правления Самарского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Владимир Усов.

Отметим, что положительный опыт региона в этом направлении уже сформирован на площадке военно-исторического лагеря «Страна Героев», который в этом году впервые проходил в Самарской губернии на базе молодежного центра «Лесная сказка».

Уделили внимание и экологическому просвещению молодежи. Председатель комиссии по вопросам промышленности, сельского хозяйства и экологии Общественного молодёжного парламента при Самарской Губернской Думе Елена Жменева считает важным развивать в молодежной среде экологический патриотизм через серию познавательных лекций и встреч с интересными экспертами: любовь к родине проявляется, в том числе, в бережном и грамотном отношении к окружающей среде.

«В любом направлении мы должны вырастить патриотов. Все основные центры, наш патриотический кластер сосредоточены в областной столице. Именно здесь по большей части проходят интересные выставки и встречи. Однако нам очень важно быть мобильными, чтобы транслировать наши практики и в муниципалитетах», - отметил председатель Самарского регионального отделения «Поисковое движение России» Евгений Ривкинд.

Создать единый методический центр патриотического кластера для обучения новейшим методикам тех, кто занимается юными патриотами и транслирует им свои идеи. Открыть в обновленном молодежном центре пространство для занятий киберспортом. Организовать площадки для интеллектуального развития детей. Проводить мероприятия, направленные на развитие эмоционального интеллекта, которые помогут вовлекать людей, имеющих проблемы с социализацией, в активную жизнь сверстников. Эти и многие другие интересные инициативы были предложены для включения в заявку самарского региона на участие в конкурсе Росмолодежи.

«Молодежные мероприятия в Самарской области проходят на высоком организационном и качественном уровне. Это и Студвесна, форум ПФО «iВолга», КВН и множество других молодежных форматов, где ребята имеют возможность реализоваться. Данный проект создает платформу для соревнования, а оно, конечно же, должно быть подкреплено интересными содержательными идеями, которые могут тиражироваться и на других территориях. Сегодня были представлены разнообразные проекты, связанные с молодежными СМИ, темой экологии, патриотическим воспитанием, развитием связей между вузами, колледжами и школами. По ходу обсуждения некоторые проекты уже находили точки соприкосновения. Теперь есть немного времени на подготовку, форматирование материалов, и будем подавать заявку. Конечно, мы рассчитываем на победу. Потому что победа, помимо признания, это импульс к тому, чтобы эти проекты уже начинали реализовываться», - подчеркнул Александр Фетисов.

Фото: пресс-служба правительства СО