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Самарская область представила заявку на Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»

28 июня 2022 17:54
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«Регион добрых дел» - это конкурс, целью которого является создание условий для развития добровольческих инициатив.

27 июня 2022 года состоялась защита заявки Самарской области на Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел», который проводится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Регион добрых дел» - это конкурс, целью которого является создание условий для развития добровольческих инициатив, повышающих качество жизни и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность.

Ежегодно он проводится в следующих направлениях: школьное добровольчество, студенческое добровольчество, добровольчество трудоспособного населения, серебряное добровольчество.

На конкурсе регион представлял Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области. По итогам заочного этапа эксперты отобрали заявку региона для участия в очной защите.

«Участие в конкурсе «Регион добрых дел» стало для нас доброй традицией. Предыдущие 4 года мы одерживали победу, которая позволила не только улучшить технологию работы с волонтерами, но и в целом инфраструктуру добровольческой деятельности. Безусловно, все это стало возможным благодаря поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Я верю в то, что наша заявка, подготовленная совместно с некоммерческими организациями, муниципальными образованиями и добровольцами, вновь будет услышана и по достоинству оценена федеральными экспертами конкурса. Надеемся, что губерния в пятый раз сможет доказать, что Самарская область – это регион добрых дел», - отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Основу заявки составили мероприятия в сфере развития добровольчества, запланированные к реализации в 2023 году, а также опыт практик Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области, в числе которых мотивационная программа, проект «Неслучайные истории», обучающие мероприятия для волонтерских центров на базе образовательных организаций и НКО региона и другие проекты.

Также в заявку вошли 6 проектов-победителей регионального этапа конкурса, который стартовал весной текущего года. Среди них:

проект «Театр краеведческих миниатюр «Я проведу тебе экскурсию» - ГБУК «Самарская областная детская библиотека»;

проект «В любом возрасте можно!» - МБУ «Дом молодежных организаций» городского округа Жигулевск Самарской области;

проект «Забота» - МБУ «Центр социальных проектов и молодежных инициатив» м.р. Безенчукский Самарской области;

проект «Технодружина 2.0» - АНО «Эко культура и технологии»;

проект «Будь с нами - 2023» - АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области»;

проект «Ресурсный центр «серебряного» добровольчества Самарской области» - Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр социальных проектов».

Подведение итогов очного этапа запланировано на первую половину июля.

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