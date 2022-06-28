Самарская область представила заявку на Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»

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27 июня 2022 года состоялась защита заявки Самарской области на Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел», который проводится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Регион добрых дел» - это конкурс, целью которого является создание условий для развития добровольческих инициатив, повышающих качество жизни и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность.

Ежегодно он проводится в следующих направлениях: школьное добровольчество, студенческое добровольчество, добровольчество трудоспособного населения, серебряное добровольчество.

На конкурсе регион представлял Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области. По итогам заочного этапа эксперты отобрали заявку региона для участия в очной защите.

«Участие в конкурсе «Регион добрых дел» стало для нас доброй традицией. Предыдущие 4 года мы одерживали победу, которая позволила не только улучшить технологию работы с волонтерами, но и в целом инфраструктуру добровольческой деятельности. Безусловно, все это стало возможным благодаря поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Я верю в то, что наша заявка, подготовленная совместно с некоммерческими организациями, муниципальными образованиями и добровольцами, вновь будет услышана и по достоинству оценена федеральными экспертами конкурса. Надеемся, что губерния в пятый раз сможет доказать, что Самарская область – это регион добрых дел», - отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Основу заявки составили мероприятия в сфере развития добровольчества, запланированные к реализации в 2023 году, а также опыт практик Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области, в числе которых мотивационная программа, проект «Неслучайные истории», обучающие мероприятия для волонтерских центров на базе образовательных организаций и НКО региона и другие проекты.

Также в заявку вошли 6 проектов-победителей регионального этапа конкурса, который стартовал весной текущего года. Среди них:

проект «Театр краеведческих миниатюр «Я проведу тебе экскурсию» - ГБУК «Самарская областная детская библиотека»;

проект «В любом возрасте можно!» - МБУ «Дом молодежных организаций» городского округа Жигулевск Самарской области;

проект «Забота» - МБУ «Центр социальных проектов и молодежных инициатив» м.р. Безенчукский Самарской области;

проект «Технодружина 2.0» - АНО «Эко культура и технологии»;

проект «Будь с нами - 2023» - АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области»;

проект «Ресурсный центр «серебряного» добровольчества Самарской области» - Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр социальных проектов».

Подведение итогов очного этапа запланировано на первую половину июля.