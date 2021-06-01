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Самарская область представила проект карты жителя на тематическом форуме в Москве

1 июня 2021 13:46
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Самарская область представила проект карты жителя на тематическом форуме в Москве

Самарская область презентовала проект карты жителя на специализированном форуме «Карта жителя и городские сервисы 2021: инфраструктура, цифровизация, платежи», который прошел в Москве 26 мая. Всего в форуме приняли участие представители 27 регионов.

Форум был посвящен основным направлениям развития карт жителя регионов и городов, обсуждению вопросов создания инфраструктуры для их функционирования, социальной идентификации и цифровизации процессов предоставления льгот. 

Представители проектной команды «Карта жителя Самарской области» приняли участие как спикеры совместно с представителями АО НСПК «МИР», АО «Гознак», проекта «Единая карта петербуржца» в двух сессиях: «Развитие инфраструктуры для приема и функционирования карт жителя: виртуализация, технологии, безопасность» и «Взаимодействие с держателями карт жителя и продвижение дополнительных сервисов».

В первой сессии ключевыми темами стали: ближайшие перспективы виртуализации карты жителя и запись на мобильное устройство, технологические решения по смене льготного статуса, обеспечение безопасности персональных данных и их шифрование, необходимые доработки терминального оборудования для приема карт жителя и внедрение систем контроля и управления доступа.

В ходе второй сессии участники обсудили реализацию возможностей авторизации через ЕСИА, вопросы выявления и структурирования приоритетных сегментов пользователей, а также вопросы организации сети пунктов выдачи карт жителя и взаимодействия с держателями карт жителя через личный кабинет пользователя.

Напомним, проект карты жителя был инициирован в прошлом году Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона. «Давайте объединим усилия на благо всех жителей региона и выпустим совместную, единую Самарскую социальную карту, организовав в дополнение к ней мобильное приложение, информирующее, где, когда, в каких сетях, какие скидки и преимущества есть. А нам, органам власти, это даст возможность информировать людей о тех мероприятиях, которые организуют на муниципальном, государственном уровне, чтобы через мобильное приложение, по этой карточке человек мог бесплатно попасть на концерт, выставку, спортивные соревнования, парад, какое-либо другое общественное мероприятие», – сказал Глава региона.

Карта жителя – это объединение финансовых и нефинансовых социальных сервисов. Помимо записанных на карте банковского и транспортного приложений карта содержит ФИО держателя карты, его фото и дату рождения, СНИЛС, номер полиса ОМС и штрих-код, являющийся уникальным идентификатором держателя карты. Карта жителя позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, а также использовать государственные электронные сервисы.

В рамках проекта «Карта жителя Самарской области» помимо самой карты выпущено специальное мобильное приложение и веб-портал, которые дают возможность получать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое.

«Проект находится на стадии реализации: пилотная эмиссия карты жителя была реализована в конце декабря 2020 года. В ближайшее время начнется массовый выпуск карт», – сообщил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Теги: В центре внимания инфраструктура Карта жителя

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